Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης για τη μάχη του με τον καρκίνο: Αυτό είναι σωτήριο, το προτείνω ανεπιφύλακτα – Η συγκίνηση για τον Δημήτρη Κόκοτα

Στις δύσκολες στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, τη σχέση με τον πατέρα του, Γρηγόρη Μπιθικώτση, αλλά και στις απώλειες που τον σημάδεψαν αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη.

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε η μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, ο σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης», μέσα από την οποία τιμάται η ζωή και η σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή του πατέρα του.

Ο ίδιος μίλησε για τις συμβουλές που είχε δεχθεί από εκείνον, τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία του η πίεση της δουλειάς, αλλά και τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς.

Η συμβουλή του πατέρα του και η μάχη με τον καρκίνο

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πατέρας του στα πρώτα βήματα της καριέρας του, θυμήθηκε την κριτική που δεχόταν για τη φωνή του, ακόμη και από ανθρώπους που στη συνέχεια έγιναν στενοί του φίλοι.

«Στην αρχή λέγανε στον πατέρα μου ότι «γκαρίζει» και δεν πρέπει να τραγουδάει, άνθρωποι που μετέπειτα γίνανε πολύ στενοί του φίλοι. Έτσι είναι η ζωή. Ο πατέρας μου ήταν από μια πάρα πάρα πολύ φτωχή οικογένεια…το καλό ήταν ότι όταν έγινε μεγάλος και τρανός, πάντα βοηθούσε…Μου έλεγε ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να έχω γερό στομάχι και πολλή υπομονή. Το στομάχι με τα χρόνια το χάσαμε, τα νεύρα μου είναι σε οριακή κατάσταση αλλά έχω πάντα μια θετικότητα και ένα χαμόγελο…»

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε και ο ίδιος μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, ο οποίος, ευτυχώς, εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

«Μέχρι και καρκίνο έβγαλα. Το βίωσα κι αυτό, έβγαλα καρκίνο του θυρεοειδούς. Δόξα τω Θεώ το προλάβαμε πάρα πολύ νωρίς. Αυτή η περιπέτεια πέρασε και μας άφησε μόνο διδακτικές εμπειρίες. Πλέον ό,τι νιώθω το εξωτερικεύω…» είπε.

Η κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τον ίδιο ήταν ο θάνατος του πατέρα του το 2005. Όπως εξομολογήθηκε, η απώλεια τον επηρέασε βαθιά, με αποτέλεσμα να περάσει μια πολύ βαριά κατάθλιψη και να απομονωθεί από το περιβάλλον του.

«Όταν έχασα τον πατέρα μου το 2005, έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου, έπαθα μια πολύ βαριά κατάθλιψη…δεν μπορούσα να πάω να δω καν τη μητέρα μου, γιατί εκείνη ήταν χειρότερα από εμένα…Είχα βρει μια διέξοδο να μένω μόνος μου, απομονωμένος και χαμένος. Και με τη μητέρα μου ήμουν πολύ δεμένος. Ήταν μια άγια γυναίκα, μια πολύ γλυκιά μάνα. Όταν την έχασα, τότε πραγματικά αισθάνθηκα τελείως μόνος μου».

Η σχέση του με τη μητέρα του ήταν ιδιαίτερα στενή, με τον θάνατό της να αποτελεί ένα ακόμη βαρύ πλήγμα, καθώς, όπως ανέφερε, τότε ένιωσε πραγματικά μόνος.

Η συγκίνηση για τον Δημήτρη Κόκοτα

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Κόκοτα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και μοιραστεί πολλές στιγμές, μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Στέλιο Διονυσίου.

Θυμήθηκε τις κοινές τους εμφανίσεις και τα ταξίδια, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε ο τραγουδιστής.

«Με τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Στέλιο Διονυσίου έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Ο Δημήτρης ήταν ένα τόσο γλυκό παιδί, και είναι πολύ άδικο που έφυγε τόσο νωρίς και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ…Όταν ήρθε η μέρα της κηδείας, θυμάμαι ότι δε καταλάβαινα που πήγαινα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Είναι πολύ σκληρό και με πονάει».

«Πλέον μιλάω με 2-3 ανθρώπους»

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την αλλαγή στη στάση ζωής του και την απόφασή του να απομακρυνθεί από ανθρώπους που θεωρούσε τοξικούς.

Όπως αποκάλυψε, έχει περιορίσει σημαντικά τον κοινωνικό του κύκλο, επιλέγοντας πλέον να διατηρεί επαφή με ελάχιστους ανθρώπους, τους οποίους εμπιστεύεται.

«Πλέον είμαι πολύ πιο συγκροτημένος. Έχω κάνει ένα μαζικό ξεσκαρτάρισμα από πολλούς τοξικούς ανθρώπους που είχα στο περιβάλλον μου. Εκεί που είχα 6-7-8 χιλιάδες επαφές στο κινητό μου, πλέον μιλάω με 2-3 ανθρώπους. Αυτό είναι σωτήριο και το προτείνω ανεπιφύλακτα».