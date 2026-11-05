Ντόρα Μπακογιάννη για το φραστικό επεισόδιο στα Χανιά: «Έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε πριν από μερικές ημέρες με γυναίκα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Νοσοκομείο Χανίων. Η κα Μπακογιάννη, παραδέχτηκε ότι η αντίδρασή της ήταν λανθασμένη.

Υπενθυμίζεται πώς τότε είχε πει: «Κλείσ’ το ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείσ’ το».

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η βουλευτής της ΝΔ αναφερόμενη στο συμβάν, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 ημέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου».

Και συμπλήρωσε: «Καθόμουν 3,5 ώρες, άκουγα και όταν προσπάθησα να μιλήσω για ένα τεράστιο project για το νοσοκομείο Χανίων έχασα την ψυχραιμία μου. Και πραγματικά ζητώ συγγνώμη», εξήγησε.

Δείτε το βίντεο: