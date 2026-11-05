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Ντόρα Μπακογιάννη για το φραστικό επεισόδιο στα Χανιά: «Έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη»

Η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη, παραδεχόμενη ότι έκανε λάθος και έχασε την ψυχραιμία της κατά τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε στα Χανιά. Η ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα προβλήματα στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν η βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε σε έντονο ύφος απέναντι σε γυναίκα που τη διέκοψε

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Ντόρα Μπακογιάννη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με γυναίκα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Νοσοκομείο Χανίων, παραδεχόμενη ότι η αντίδρασή της ήταν λανθασμένη.
  • Αναφερόμενη στο συμβάν, η βουλευτής δήλωσε: «Έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 ημέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου».
  • Η ένταση σημειώθηκε όταν μία από τις παρευρισκόμενες τη διέκοψε ενώ μιλούσε, με τη βουλευτή να αντιδρά σε έντονο ύφος λέγοντας «Κλείσ’ το ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείσ’ το».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε πριν από μερικές ημέρες με γυναίκα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Νοσοκομείο Χανίων. Η κα Μπακογιάννη, παραδέχτηκε ότι η αντίδρασή της ήταν λανθασμένη.

Ένταση με τη Ντόρα Μπακογιάννη στο νοσοκομείο Χανίων – «Κλείσ’ το το στόμα σου, πουλάκι μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Υπενθυμίζεται πώς τότε είχε πει: «Κλείσ’ το ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείσ’ το».

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η βουλευτής της ΝΔ αναφερόμενη στο συμβάν, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 ημέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου».

Και συμπλήρωσε: «Καθόμουν 3,5 ώρες, άκουγα και όταν προσπάθησα να μιλήσω για ένα τεράστιο project για το νοσοκομείο Χανίων έχασα την ψυχραιμία μου. Και πραγματικά ζητώ συγγνώμη», εξήγησε.

Δείτε το βίντεο:

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