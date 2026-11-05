Νέα Δημοκρατία: 11 νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027 – Σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιοι

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Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε την ένταξη 11 νέων προσώπων στα ψηφοδέλτιά της για τις βουλευτικές εκλογές του 2027, έπειτα από απόφαση του Πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι νέες υποψηφιότητες καλύπτουν συνολικά δέκα εκλογικές περιφέρειες, με την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και τη Β΄ Θεσσαλονίκης να αποκτούν περισσότερους από έναν εκπροσώπους στη συγκεκριμένη λίστα.

Οι 11 νέοι υποψήφιοι

Ειδικότερα, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν οι εξής υποψήφιοι:

Ζώης Σταυρόπουλος στην Αργολίδα.

Ανδρέας Τσώκος στην Αχαΐα.

Βασίλης Φεύγας στην Αιτωλοακαρνανία.

Φαίδρα Τσαλαχούρη στην Α΄ Αθηνών.

Απόστολος Ανθόπουλος στη Β΄ Θεσσαλονίκης.

Άγγελος Χωριανόπουλος στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Κατερίνα Ζιούτα στη Β΄ Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντίνος Καλαντζής στην Καβάλα.

Ευσταθία Γιαννιά στην Αχαΐα.

Γιώτα Τριγώνη στη Β΄ Πειραιώς.

Χριστίνα Φούντζουλα στην Αιτωλοακαρνανία.

Με την ανακοίνωση των 11 υποψηφιοτήτων, η Νέα Δημοκρατία προχωρά στον σχεδιασμό των ψηφοδελτίων της ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027, παρουσιάζοντας νέα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες.