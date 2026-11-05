Συναγερμός για βόμβα σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο-Ρώμη – Έκτακτη προσγείωση στη Γαλλία

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά την απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικό αεροσκάφος Airbus, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη γαλλική στρατιωτική βάση Εβρέ.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση του περιστατικού γίνεται βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Το περιστατικό με το αεροσκάφος σημειώθηκε την Πέμπτη (5/11), δύο ημέρες μετά από σειρά απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποδείχθηκαν φάρσες και προκάλεσαν κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Μπαράζ απειλών σε πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών

Σύμφωνα με το Associated Press, οι απειλές της Τρίτης αφορούσαν πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air και Ryanair.

Οι προειδοποιήσεις για ύπαρξη βόμβας οδήγησαν σε ελέγχους ασφαλείας, αλλαγές πορείας και εκτροπές αεροσκαφών, προκαλώντας αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, αεροσκάφος χρειάστηκε να συνοδευτεί από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι να ολοκληρώσει την προσγείωσή του.

Είχε προηγηθεί περιστατικό με πτήση προς τη Βουλγαρία

Το κύμα των απειλών είχε ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα, όταν αεροσκάφος με προορισμό τη Βουλγαρία αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ουγγαρία, έπειτα από αντίστοιχη απειλή για τοποθέτηση βόμβας που σημειώθηκε ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Και σε εκείνο το περιστατικό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση της απειλής που οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης Δουβλίνο – Ρώμη, ούτε για τα αποτελέσματα των ελέγχων στο αεροσκάφος.

Οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.