Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ελληνικές προσδοκίες από το νέο Κογκρέσο – Πώς «διαβάζει» η Αθήνα το αποτέλεσμα για τις διατλαντικές σχέσεις και την Τουρκία

Τον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ μετρούν στην κυβέρνηση και στα κομματικά επιτελεία, επιχειρώντας να διαβάσουν την επόμενη ημέρα σε ό, τι αφορά την ελληνοαμερικανική συνεργασία, τις διατλαντικές σχέσεις, την Τουρκία.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν δύο σημεία σύγκλισης σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών: πρώτον ότι οι σχέσεις Αθήνας – Ουάσινγκτον «είναι και θα παραμείνουν ισχυρές».

Δεύτερον, ότι καθοριστικό ρόλο στην ήττα των Ρεπουμπλικανών έπαιξαν το κόστος ζωής και ο πόλεμος στο Ιράν. Πέραν αυτών, ωστόσο, αφενός η Αθήνα προσδοκά στο νέο Κογκρέσο για περισσότερα αναχώματα έναντι της Τουρκίας, αφετέρου αποφεύγονται, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», βιαστικές εκτιμήσεις ως προς το τι θα σηματοδοτήσουν για τη στάση Τραμπ οι νέες ισορροπίες μεταξύ Αμερικανού Προέδρου και εκτελεστικής εξουσίας.

Σενάρια για νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις αμερικανικές κάλπες, ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την πιθανότητα νέας έντασης στον Περσικό Κόλπο, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο κι ενός νέου κύματος ενεργειακής ακρίβειας.

Και χθες, κατά τη συζήτησή του με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «δεν μπορείς να αγοράσεις μία εκλογή, όσο πλούσιος κι αν είσαι», αναφερόμενος στις δαπάνες του Έλον Μασκ στο Τέξας.

Η στάση της Αντιπολίτευσης

Στο ΠΑΣΟΚ διέκριναν πολλαπλά μηνύματα που πρέπει να διαβάσουν Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ευρώπη καλείται να προχωρήσει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της, η Ελλάδα να επενδύσει περισσότερο «σε διεθνείς συμμαχίες που θα στηρίζονται σε πραγματική συναντίληψη αρχών και όχι απλώς σε συναλλακτική εξάρτηση», όπως είπε ο Δημήτρης Μάντζος.

Η ΕΛΑΣ είδε «μεγάλη επιτυχία» για τον προοδευτικό κόσμο και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση «να αλλάξει πλεύση», βάζοντας κόκκινες γραμμές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ «με σκοπό την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων».

Μεταξύ άλλων, ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι «αλλάζουν οι ένοικοι στο Κογκρέσο, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν αυτοί που κρατούν τα κλειδιά, τα μεγάλα μονοπώλια» και η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου σημείωσε ότι «η ήττα του τραμπισμού» αρχίζει από τις ΗΠΑ.