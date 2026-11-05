Βουλή: Δεύτερη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών – Το μεσημέρι η ονομαστική ψηφοφορία

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη (5/11), στις 10:00 το πρωί, στην Ολομέλεια της Βουλής, για δεύτερη ημέρα, η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό άξονα την ενίσχυση της εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης δανείων και την προστασία των συνεπών δανειοληπτών.

Η πρώτη ημέρα της συζήτησης ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έπειτα από εκτεταμένες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και των υφυπουργών του οικονομικού επιτελείου Δημήτρη Μαρκόπουλου και Θάνου Πετραλιά. Τον λόγο έλαβαν επίσης οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και 55 βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Για τη σημερινή συνεδρίαση έχουν εγγραφεί συνολικά 67 βουλευτές, οι οποίοι αναμένεται να τοποθετηθούν επί των προβλεπόμενων ρυθμίσεων.

Το μεσημέρι η ονομαστική ψηφοφορία

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έχει προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ 14:00 και 15:00. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί επί των άρθρων για τα οποία έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες επί της αρχής, επί των υπόλοιπων άρθρων και επί του συνόλου του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό τομέα, για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί.