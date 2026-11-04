Βουλή: Δύο τροπολογίες για την προστασία των δανειοληπτών από τους servicers κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Παππάς: Θέτουμε την κυβερνητική πλειοψηφία προ των ευθυνών της

Δύο τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροπολογίες για την προστασία των δανειοληπτών από τους servicers.

Η πρώτη τροπολογία αφορά στην κατάργηση της δυνατότητας να αποτελεί αυτομάτως εκτελεστό τίτλο η σύμβαση ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την κατάργηση του ειδικού ακατάσχετου που έχει θεσπιστεί για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των servicers.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναφερόμενος στις δύο τροπολογίες είπε: «Θέτουμε την κυβερνητική πλειοψηφία προ των ευθυνών της» για το εάν πραγματικά «θέλει περισσότερες εγγυήσεις για τους δανειολήπτες και όχι περισσότερα προνόμια για τους servicers».

Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι «μετά την απόσυρση του άρθρου 23 στην οποία αναγκάστηκε η Κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις, ζητάμε με την πρώτη τροπολογία που καταθέτουμε να εφαρμοστεί η ίδια λογική προστασίας και στον εξωδικαστικό μηχανισμό». Επισήμανε ότι η σύμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναγκαστική εκτέλεση χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση διαταγής πληρωμής. Αυτό είναι ιδιαίτερα επαχθές – όπως είπε – για συνοφειλέτες και εγγυητές, που υποχρεώνονται να συνυπογράψουν τη ρύθμιση προκειμένου να προστατευθεί η κύρια κατοικία. Για αυτό και με την πρώτη τροπολογία που καταθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ο κ. Παππάς, προτείνεται η επαναφορά της διαδικασίας διαταγής πληρωμής, ώστε η υπογραφή της ρύθμισης να μη δίνει αυτομάτως τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς να καταργούνται οι νόμιμες υποχρεώσεις των οφειλετών και των εγγυητών.

Σχετικά με τη δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνεται η κατάργηση του ειδικού ακατάσχετου που έχει θεσπιστεί για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των servicers. Σήμερα είπε ο κ. Παππάς προστατεύονται οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί των servicers από κατασχέσεις ακόμη και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή υπάρχει ειδική μεταχείριση και σε περίπτωση πτώχευσης του διαχειριστή πιστώσεων. Αυτή, τόνισε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια « σκανδαλώδη ειδική μεταχείριση. Την ώρα που πολίτες και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η αντίφαση αυτή είναι προκλητική».

Ο κ. Παππάς δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και καταλόγισε στην κυβέρνηση διευκολύνει την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των δανειοληπτών, παρέχει μεγαλύτερες προθεσμίες και λιγότερες υποχρεώσεις και υποχρεώσεις στους servicers.