Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα «Crédit Mutuel Arkéa» – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά από τις δόλιες συναλλαγές

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Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η γαλλική τράπεζα «Crédit Mutuel Arkéa», όπως ανακοίνωσε σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι η επίθεση επέτρεψε την πραγματοποίηση δόλιων συναλλαγών.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα της Γαλλίας, γνωστοποίησε ότι το περιστατικό «είναι πλέον υπό έλεγχο», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις για τους πελάτες της.

Ωστόσο, το μέγεθος της ζημιάς φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Télégramme», οι απώλειες της Crédit Mutuel Arkéa υπολογίζονται σε 133 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκε η κυβερνοεπίθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από τις αποκαλύψεις του ZachXBT, ενός Αμερικανού ερευνητή που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη δράση του στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Ο ερευνητής είχε αναφέρει προχθές ότι μια «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύποπτη» ότι έχει υποστεί οικονομική απώλεια ύψους 106 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χθες, Τρίτη, επανήλθε με νεότερη ενημέρωση, αποκαλύπτοντας ότι είχε εντοπίσει «επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων». Παράλληλα, προσδιόρισε την ταυτότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κατονομάζοντας τη γαλλική Crédit Mutuel Arkéa.

Η ανακοίνωση της τράπεζας επιβεβαίωσε το περιστατικό, με τη διοίκησή της να υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει πλέον αντιμετωπιστεί και να επιχειρεί να καθησυχάσει τους πελάτες της σχετικά με την ασφάλεια των χρημάτων τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς ακόμη και ένα περιστατικό που τίθεται υπό έλεγχο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες.