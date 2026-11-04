LIVE – Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο – Ηχηρή αποδοκιμασία στον Τραμπ
«Σεισμός» στην αμερικανική πολιτική σκηνή έφεραν οι ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της αμερικανικής Γερουσίας, καταγράφοντας ιστορικές επικρατήσεις σε παραδοσιακά «κόκκινα» προπύργια των Ρεπουμπλικανών, σε μια εκλογική μάχη που ανέδειξε την ηχηρή αποδοκιμασία των ψηφοφόρων προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Τραμπ στο Fox News: «Δεν το θεωρώ πλήγμα εναντίον μου»
Συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς για τη σειρά των εκλογικών νικών τους εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ωστόσο ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών δεν συνιστά δημοψήφισμα για το πρόσωπό του.
«Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά. Έδωσαν σκληρή μάχη», ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News.
Αρκετοί υποψήφιοι που είχαν τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου ηττήθηκαν σε περιοχές στις οποίες ο ίδιος είχε επικρατήσει εύκολα το 2024. Ωστόσο, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στους ίδιους τους υποψηφίους και όχι σε δικές του πολιτικές που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, όπως τα θέματα της οικονομίας και ο πόλεμος στο Ιράν.
«Δεν το θεωρώ πλήγμα εναντίον μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είχαμε τα δύο καλύτερα χρόνια στην ιστορία της προεδρίας».
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Πανηγυρικές δηλώσεις από τους Δημοκρατικούς - «Η ανακούφιση βρίσκεται καθ’ οδόν»
Κύμα πανηγυρικών δηλώσεων σαρώνει το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά τις ιστορικές επικρατήσεις σε παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια όπως το Τέξας και το Κάνσας, που σφράγισαν την πλειοψηφία τους στη Γερουσία.
«Ήταν μια μακριά, σκοτεινή νύχτα. Όμως σήμερα ακούω με νέο τρόπο τον αντίλαλο των Γραφών: “Το κλάμα διαρκεί για τη νύχτα, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί”», έγραψε ο Ραφαέλ Γουάρνοκ, Γερουσιαστής της Τζόρτζια, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πέντε λέξεις για τον αμερικανικό λαό: η ανακούφιση βρίσκεται καθ’ οδόν», δήλωσε ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία.
«Το μέγεθος του “μπλε κύματος” είναι μεγαλύτερο από όσο μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Είναι απίστευτο», ανέφερε στο Associated Press η Κίρστεν Τζίλιμπραντ, Γερουσιαστής Νέας Υόρκης.
«Ξημερώνει μια νέα ημέρα για το Τέξας και ολόκληρο το έθνος», σημείωσε από την πλευρά του, σε ανάρτησή του, ο Χοακίν Κάστρο, βουλευτής του Τέξας.
Από την πλευρά του, ο Μπέρνι Σάντερς χαιρέτισε με πιο συγκρατημένο τόνο το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί «θα είναι σε θέση να ελέγξουν τον Τραμπ», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το κόμμα «πρέπει να κάνει περισσότερα» και «να παλέψει επιθετικά για τις οικογένειες της εργατικής τάξης. Όχι άλλες δικαιολογίες».
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Τραμπ στους New York Times: «Θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα»
Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να αποδεχθεί την ετυμηγορία της κάλπης.
«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.
«Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιστεύω ότι θα βρούμε σημείο επαφής».
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Σαρώνουν οι Δημοκρατικοί
Με καθοριστικές νίκες-ανατροπές σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Άιοβα, το Κάνσας, το Οχάιο, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα, το Δημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει πλέον 51 έδρες – τον «μαγικό» αριθμό που του χαρίζει την πλειοψηφία στο άνω σώμα του Κογκρέσου.
Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε σταθερή τροχιά ανάκτησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το Associated Press.
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LIVE ο χάρτης με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών
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