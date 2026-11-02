Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θανάσιμο Τσάι. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες μυστηρίου», ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε λέσχες ανάγνωσης καταλήγει σε φόνο. Από τον συγγραφέα Alex Erickson.

Οι λάτρεις των αστυνομικών μυθιστορημάτων έχουν κατακλύσει το Πάιν Χιλς για να συμμετάσχουν στον ετήσιο διαγωνισμό λεσχών ανάγνωσης, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στο καφέ-βιβλιοπωλείο της Κρίσι Χάνκοκ. Όμως, ένας δολοφόνος παραμονεύει, έτοιμος να ξεγελάσει τους πάντες, επαγγελματίες και μη, και να καταστρέψει το βιβλιοπωλείο της Κρίσι. Λίγες ημέρες πριν οι δύο αντίπαλες λέσχες ανάγνωσης κονταροχτυπηθούν στο «Death by Coffee», ένας διαγωνιζόμενος εντοπίζεται νεκρός, χτυπημένος θανάσιμα στο κεφάλι με το τρόπαιο του διαγωνισμού, μια ασημένια τσαγιέρα. Οι υποψίες στρέφονται αμέσως στην Κρίσι, η οποία το ίδιο βράδυ εθεάθη να τριγυρίζει στην πόλη ντυμένη στα μαύρα. Αποφασισμένη να βρει τον πραγματικό δολοφόνο και να αποδείξει την αθωότητά της, η Κρίσι ζητά τη βοήθεια του αστυνόμου Πολ Ντάλτον, με τον οποίο διατηρεί μια περίπλοκη σχέση. Δυστυχώς, ούτε αυτός μπορεί να αγνοήσει τα στοιχεία εναντίον της… Θα καταφέρει η Κρίσι να αποδείξει την αθωότητά της;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews