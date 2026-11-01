Απάτη με ΜΚΟ: Στο «μικροσκόπιο» νέα πρόσωπα – Ο χλιδάτη ζωή του ιδρυτή του σωματείου και οι εξοργιστικοί διάλογοι με τη σύντροφό του

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της συμμορίας στη Θεσσαλονίκη, που με όχημα μια ΜΚΟ για την στήριξη παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα απο εράνους δήθεν για να τα βοηθήσει και αντί για αυτό τα έκανε ταξίδια, επώνυμα προϊόντα και μεγάλη ζωή.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος έκανε πολυτελή ζωή και ανέβαζε στα social media του φωτογραφίες επιδεικνύοντας τον πλούτο του. Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η χλιδάτη ζωή του ήταν από τα χρήματα δωρητών που έδιναν χρήματα στην ΜΚΟ πιστεύοντας ότι αυτά θα βοηθήσουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Το 2019 ο ιδρυτής της ΜΚΟ και συγκεκριμένα το 2019 είχε φιλοξενηθεί σε εκπομπή της ΕΡΤ3 προκειμένου να μιλήσει για την εθελοντική ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου.

«Κάνουμε ένα έργο που βοηθάμε παιδάκια που έχουν πρόβλημα νεοπλασματικής ασθένειας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά παιδάκια μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σωματείο ώστε να μπορούμε να βοηθάμε όσες παραπάνω οικογένειες μπορούμε. Το σωματείο το ξεκίνησα εγώ. Ένα ανιψάκι μου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε κατάλαβα ότι μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια. Βοηθάμε 50 οικογένειες κάθε μήνα με είδη πρώτης ανάγκες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο πιο πολλά παιδάκια χαρούμενα» είχε δηλώσει τότε ο 37χρονος.

Το Νο2 της οργάνωσης είναι η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτής της ΜΚΟ. Κι εκείνη έδινε συνεντεύξεις για να προβάλει το «έργο» του σωματείου.

Οι φωτογραφίες στα social media

Ο 37χρονος κατηγορούμενος προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό, από πολυτελή εστιατόρια και πισίνες χλιδάτων ξενοδοχείων.

Το ποδόσφαιρο και οι επιχειρήσεις

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ήταν γνωστός και για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο στην Πιερία. Στο παρελθόν είχε υπάρξει παίκτης του Αιγινιακού, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε θέση στη διοίκηση, αρχικά ως παράγοντας και στη συνέχεια ως πρόεδρος της ομάδας, θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, όταν ο Αιγινιακός ήταν στη Γ’ Εθνική, ο 37χρονος προέβη σε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ομάδας του.

Πέρα από πρόεδρος ΜΚΟ και ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο κατηγορούμενος είναι και επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τις έρευνες είχε δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης σε κατάστημα της Καλαμαριάς, κατέχοντας το 47,5% της επιχείρησης.

Επιπλέον, φέρεται πως διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό» με σκοπό αφενός την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών και τη δικαιολόγηση παράνομου πλουτισμού.

Επίσης, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και πρόεδρος όπως ο ίδιος δηλώνει το φιλοζωικού σωματείου, «Αδέσποτες πατούσες» Θεσσαλονίκης.

Πολλοί επώνυμοι θύματα του κυκλώματος

Ανάμεσα στους δωρητές της ΜΚΟ ήταν ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος με 13.000 ευρώ, ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης με 12.450 ευρώ, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη με 8.000 ευρώ, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη με 1.570 ευρώ και η influencer Ιωάννα Τούνη με 800 ευρώ.

«Για μένα είναι σοκαριστικό γιατί πατάει πάνω στα σώματα άρρωστων παιδιών, στην αγωνία των γονέων για να κατορθώσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν το παιδί τους», είπε η Μαίρη Συνατσάκη στο MEGA.

Στο μικροσκόπιο των αρχών και νέα πρόσωπα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η δικογραφία είναι ακόμη ανοιχτή και οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τυχόν εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση, καθώς και για να βρεθούν όλες οι οικογένειες που μπορεί να έπεσαν θύματα της ΜΚΟ.

Οργή για τους διάλογους του 37χρονου με την σύντροφό του για τα λεφτά από τις δωρεές

Αποκαλυπτικές και προκλητικές είναι οι συνομιλίες μελών της οργάνωσης για τα χρήματα που έκλεβαν από τις δωρεές.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος του 37χρονου επικεφαλής του κυκλώματος με την σύντροφό του.

35χρονη σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ρε δεν σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα; Ή όχι;

Ρε δεν σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα; Ή όχι; 35χρονη σύντροφος: Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την…, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η… και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις.

Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την…, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η… και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις. Πρόεδρος ΜΚΟ: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ; 35χρονη σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και ‘γω.

Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και ‘γω. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ξέρεις πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Ξέρεις πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα. 35χρονη σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο. 35χρονη σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε; 35χρονη σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «…». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «…». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι. 35χρονη σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα. Πρόεδρος ΜΚΟ: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα. 35χρονη σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «…». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε…

Η 35χρονη είχε υπεξαιρέσει χρήματα και από άλλη ΜΚΟ για παιδιά

Η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου είχε καταγγελθεί το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση ενός άρρωστου παιδιού, ενώ η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, σύμφωνα με το Mega

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ήδη ιδρύσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης, η οποία φέρεται να είχε εργαστεί εθελοντικά σε άλλη οργάνωση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, πλησίαζε πολίτες στον δρόμο, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και ζητούσε χρήματα για ένα παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα δεν είχε εξουσιοδότηση από την οργάνωση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ τα χρήματα που συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ στην ΜΚΟ. Η υπόθεση είχε πάρει τότε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα περιστατικό που αφορά τον 37χρονο αρχηγό του κυκλώματος, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν full face.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη ημέρα, οι δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και του ζητούσαν χρήματα. Το περιστατικό δηλώθηκε ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν κάτι.

Επιχείρησαν να υφαρπάξουν χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη–Ραφαήλ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη – Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.

Για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου τρία εκατομμυρία ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και σε αυτή την υπόθεση, καλώντας πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ», ενώ φέρεται να είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να επεκτεινόταν και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων.