Νατάσα Παζαΐτη στον ΑΝΤ1: «Είμαι περήφανη σύζυγος του Καραμανλή, αλλά έχω τη δική μου πορεία και καριέρα» – Η εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας της

Η Νατάσα Παζαΐτη παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «For You». H ειδική χειρουργός μαστού μίλησε για την αναγνωρισιμότητά της, την ιδιότητά της ως χειρουργός μαστού και την πορεία της στο δημόσιο βίο ως σύζυγός του Κώστα Καραμανλή.

«Υπάρχει πάντα η εντύπωση πως ένας άνθρωπος με αναγνωριστιμότητα θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Δεν ισχύει», ανέφερε αρχικά η Νατάσα Παζαΐτη, αναφέροντας ότι όταν παντρεύτηκε τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή ήταν 31 ετών και ήταν ήδη στο 3ο έτος της ιατρικής.

«Η ζωή μου, ο στόχος μου ήταν πια οι σπουδές μου, η Ιατρική. Δεν είχα να κάνω κάτι εγώ με την πολιτική, οπότε με γνώριζαν και με το επίθετό μου και έκανα αυτή την πορεία. Είμαι η σύζυγος του Καραμανλή και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, αλλά είμαι η Νατάσα Παζαΐτη. Έχω τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τη δική μου καριέρα», τόνισε.

Η ίδια παραδέχθηκε τις δυσκολίες που βίωσε λόγω της πολιτικής ιδιότητας του συζύγου της, τονίζοντας πως χρειάστηκε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να προστατεύσει την προσωπικότητά της: «Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι σύζυγος πολιτικού αρχηγού, τότε είσαι ένας εύκολος στόχος. Πολύ εύκολα μπορείς να μπεις σε κριτική, σε ψευδολογίες, σε εσκεμμένους ψιθυρισμούς και κακεντρέχειες. Αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει γιατί υπάρχει πάντα μια πολιτική πόλωση. Το καταλαβαίνω και εγώ αυτό, αλλά το έχω αφήσει πολύ πίσω μου. Προσπάθησα πολύ γιατί έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου και να προχωρήσω μπροστά. Αν καθόμουνα να δίνω σημασία σε όλα όσα μπορεί να συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα στη ζωή μου».

Επίσης παραδέχθηκε ότι η θέση της την καθιστούσε συχνά «εύκολο στόχο» στην κριτική, ωστόσο η ίδια επέλεξε να προχωρήσει μπροστά κλείνοντας τα αυτιά της: «Αν καθόμουνα να δίνω σημασία σε όλα όσα μπορεί να συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα στη ζωή μου».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η αγάπη της για τη χειρουργική γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών της: «Επέλεξα τη χειρουργική ειδικότητα γιατί την ειδικότητα την επιλέγουμε όταν κάνουμε τρίμηνα πρακτικής στις βασικές ειδικότητες της Ιατρικής πριν το πτυχίο. Με μάγεψε. Με μάγεψε το γεγονός ότι μπορούσες ο ίδιος να παρέμβεις σε μια ασθένεια, όχι απλά να δώσεις φάρμακα για να κάνεις καλά έναν ασθενή, αλλά να βάλεις τα χέρια σου, δηλαδή τον ίδιο σου τον εαυτό».

Η εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας της

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού μίλησε για την απώλεια της μητέρας της και τον λόγο που επέλεξε τη συγκεκριμένη ειδικότητα: «Τώρα, η επιλογή της χειρουργικής του μαστού έχει πολλούς λόγους. Αρχικά, έχω χάσει τη μητέρα μου από μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ήμουν κοριτσάκι, κοπελίτσα. Δεν πήγαινα σχολείο, είχα τελειώσει το σχολείο. Την έχασα όταν ήμουν 24 ετών. Έζησα την ασθένειά της για δυόμισι χρόνια, που ήταν δυόμισι πολύ δύσκολα χρόνια. Και μάλιστα, είχε έναν σπάνιο καρκίνο. Ήταν μεταστατικός καρκίνος από τον μαστό, αλλά αγνώστου πρωτοπαθούς. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να βρούμε την εστία μέσα στον μαστό. Αυτό είναι κάτι σπάνιο. Δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Στη συνέχεια, με συγκίνησε πολύ η θλίψη στο βλέμμα των γυναικών και το δάκρυ τους πριν και μετά από το χειρουργείο του μαστού. Αυτό το βίωσα έντονα στη χειρουργική ειδικότητα και έτσι αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τις γυναίκες. Αισθανόμουν πάρα πολύ κοντά τους. Και αυτό με έκανε να αποφασίσω πραγματικά να ασχοληθώ με τις παθήσεις του μαστού και με τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Και μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο».

Οι τύψεις για τη μητρότητα

Σε μια πιο ευαίσθητη εξομολόγηση στην εκπομπή «For You» για τον ρόλο της ως μητέρα, η Νατάσα Παζαΐτη εξέφρασε τις τύψεις της για τις στιγμές που έχασε από τα παιδιά της λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και των εφημεριών στα νοσοκομεία: «Αυτό είναι ίσως το μόνο πράγμα στο οποίο έχω τύψεις, γιατί δεν ήμουν κοντά στα παιδιά τις όμορφες στιγμές τους, στις χαζοσκανδαλιές, στα παιχνίδια τους… Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και έχω αφοσιωθεί, αλλά αγαπώ πολύ και τα παιδιά μου, και όσο μεγαλώνουν καταλαβαίνω ότι έχω χάσει στιγμές και αυτές δεν γυρίζουν πίσω».