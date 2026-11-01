Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει σχέδιο διακυβέρνησης χωρίς τη στήριξη του Κογκρέσου, εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί

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Σχέδιο για να συνεχίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόζει την πολιτική του ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου επεξεργάζεται εδώ και μήνες ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των προεδρικών εξουσιών, ώστε ο Τραμπ να μπορεί να προχωρήσει σε αποφάσεις για τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στεγαστική πολιτική και τις δημόσιες δαπάνες, χωρίς να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Απρίλιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό και μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στις συζητήσεις συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ.

Οι δύο αξιωματούχοι συνεργάζονται με τη νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου, εξετάζοντας ποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί εμποδίσουν την ψήφιση νέων νόμων.

Αναζητούν τα όρια των προεδρικών εξουσιών

Σύμφωνα με το Reuters, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και η ομάδα του εξετάζουν όχι μόνο ποιες αποφάσεις μπορεί να λάβει νόμιμα ο Τραμπ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, αλλά και μέχρι πού μπορεί να επεκτείνει τις εξουσίες του.

Παράλληλα, προετοιμάζουν τη νομική υπεράσπιση ενδεχόμενων αποφάσεων που θα μπορούσαν να προσβληθούν στα δικαστήρια.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνονται:

Νέοι δασμοί στις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών.

Αυστηρότεροι κανόνες χορήγησης θεωρήσεων εισόδου σε ξένους φοιτητές και εργαζομένους με προσωρινές άδειες εργασίας.

Παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευής κατοικιών.

Αλλαγές στη διαχείριση των ομοσπονδιακών δαπανών και επιχορηγήσεων.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις και νομικές αξιολογήσεις για μέτρα που η κυβέρνηση θα μπορούσε να εφαρμόσει μονομερώς.

Σχέδιο για μεγαλύτερο έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του Ράσελ Βόουτ, ο οποίος εποπτεύει τη διαχείριση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Reuters, ο Βόουτ εξετάζει ποιες κυβερνητικές προτεραιότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, επιδιώκει αλλαγές στους κανόνες χορήγησης ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, ώστε οι πολιτικά διορισμένοι αξιωματούχοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή των προγραμμάτων που θα λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει στον Λευκό Οίκο αυξημένο έλεγχο στη διάθεση δημόσιων πόρων, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση νέας νομοθεσίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για τις προετοιμασίες και έχει συμμετάσχει στις σχετικές συζητήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Ερωτηθείσα πόσο άνετα θα αισθανόταν ο Αμερικανός πρόεδρος να κυβερνά αξιοποιώντας τις εκτελεστικές του εξουσίες υπό ένα Κογκρέσο που θα ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, μία από τις πηγές απάντησε: «Πολύ άνετα».

Τι θα αλλάξει εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11) ενδέχεται να μεταβάλουν σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα πλειοψηφία 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 53 έναντι 47 στη Γερουσία.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών σε κάθε σώμα για να αποκτήσουν τον έλεγχό του.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών στις αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Σε περίπτωση αλλαγής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ και να περιορίσουν τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης.

Εάν αποκτούσαν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα μπορούσαν επίσης να εμποδίσουν τον διορισμό δικαστών και ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων, ακόμη και πιθανή επιλογή νέου δικαστή για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα εξακολουθούσε να διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε ζητήματα εμπορίου, εξωτερικής πολιτικής και λειτουργίας της ομοσπονδιακής διοίκησης.

«Ο Τραμπ έχει ήδη δοκιμάσει τα όρια της εξουσίας του»

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αξιοποιήσει εκτεταμένα τις προεδρικές του εξουσίες για την επιβολή δασμών, την ενίσχυση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε σημαντικές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου εναντίον του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση νέας νομοθεσίας από το Κογκρέσο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια έχει ουσιαστικά αγνοήσει το Κογκρέσο και έχει προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων και προεδρικών εξουσιών», δήλωσε στο Reuters ο Νέιθαν Γκονζάλες, επικεφαλής του ανεξάρτητου οργανισμού πολιτικής ανάλυσης Inside Elections.

Όπως εκτίμησε, ο Τραμπ θα συνεχίσει αυτή την πρακτική ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ο Αμερικανός πρόεδρος είναι η κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, η οποία του επιτρέπει να ενεργοποιεί πρόσθετες εξουσίες.

Το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει για τον τερματισμό τέτοιων καταστάσεων, ωστόσο ο Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει βέτο, για την υπέρβαση του οποίου θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο νομοθετικά σώματα.

Προετοιμάζονται και για έρευνες των Δημοκρατικών

Η προετοιμασία του Λευκού Οίκου δεν περιορίζεται στη διακυβέρνηση μέσω εκτελεστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνεργάτες του Τραμπ προετοιμάζονται εδώ και μήνες και για το ενδεχόμενο εκτεταμένων κοινοβουλευτικών ερευνών εναντίον της κυβέρνησης.

Ανώτατα στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο διερεύνησης καταγγελιών ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τις προεδρικές του εξουσίες προς όφελος του ίδιου, συνεργατών του ή οικονομικών υποστηρικτών του.

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει κοινοβουλευτικές ακροάσεις, αιτήματα πρόσβασης σε κυβερνητικά έγγραφα και υποχρεωτικές κλητεύσεις μαρτύρων.

Οι νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν ήδη ενημερώσει πολιτικά διορισμένους αξιωματούχους και επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες κοινοβουλευτικές έρευνες.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τους έχουν επίσης συμβουλεύσει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς όσα καταγράφουν γραπτώς.

Παράλληλα, έχουν ζητήσει νομική γνωμοδότηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να επικαλεστεί το προεδρικό απόρρητο, προκειμένου να προστατεύσει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επικοινωνίες του με ιδιώτες συμβούλους.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τα σενάρια εκλογικής ήττας

Παρά τις προετοιμασίες, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει δημόσια την προοπτική απώλειας της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας και κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης ότι παρουσιάζουν μια παραπλανητική εικόνα για τις εκλογές.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση και οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ασφάλεια των συνόρων, την αποκατάσταση της τάξης και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Αμερικανών.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ πραγματοποιεί προεκλογικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει τις ισορροπίες μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις προετοιμασίες της αμερικανικής κυβέρνησης να δείχνουν ότι ο Τραμπ εξετάζει ήδη πώς θα συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του ακόμη και υπό συνθήκες κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης.