Πορτογαλία: Αστυνομική επέμβαση με γκλομπ κατά διαδηλωτών για τη στεγαστική κρίση – Ξήλωσαν δεκάδες σκηνές

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Νέα ένταση ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στη Λισαβόνα και το Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την εκτόξευση των ενοικίων και τη στεγαστική κρίση. Αστυνομικοί με ασπίδες, γκλομπ και συνοδεία εκπαιδευμένων σκύλων απομάκρυναν εκατοντάδες συγκεντρωμένους και διέλυσαν τις σκηνές που είχαν στηθεί μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου (31/10).

🇵🇹 🚨 BREAKING: Riot police clear housing protest camp in Lisbon’s Rossio square

Officers moved in at 4:30am to tear down the tents of the “Acampada de Lisboa” housing-crisis protest; organisers say at least 10 people were detained.

#Lisbon #Portugal https://t.co/Lis33RfFiH — Notif News (@NotifNews1) November 1, 2026

Σύμφωνα με το Reuters δεκάδες αστυνομικοί εισήλθαν περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Ρόσιο, στο κέντρο της Λισαβόνας, όπου διαδηλωτές είχαν εγκαταστήσει περισσότερες από 50 σκηνές.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αφού ο επικεφαλής των δυνάμεων, Γιούρι Ροντρίγκες, είχε προειδοποιήσει τρεις φορές τους συγκεντρωμένους να απομακρύνουν τις σκηνές, υποστηρίζοντας ότι είχαν τοποθετηθεί παράνομα.

Οι αστυνομικοί προειδοποίησαν επίσης ότι όσοι αντιστέκονταν στην απομάκρυνσή τους ενδέχεται να αντιμετώπιζαν κατηγορίες για απείθεια.

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν σχηματίσει ανθρώπινο κλοιό γύρω από τον καταυλισμό, επιχειρώντας να εμποδίσουν την επέμβαση. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τις ασπίδες τους και σε ορισμένες περιπτώσεις γκλομπ για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Επέμβαση και στο Πόρτο – Αστυνομικοί με σκύλους απομάκρυναν διαδηλωτές

Ανάλογες εικόνες εκτυλίχθηκαν και στο Πόρτο, όπου η αστυνομία διέλυσε μικρότερο καταυλισμό στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa, ειδικές αστυνομικές μονάδες προχώρησαν σε επέμβαση περίπου στις 04:32, χρησιμοποιώντας ασπίδες, γκλομπ και αστυνομικούς σκύλους.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν από τη μία πλευρά της πλατείας προς τις σκηνές, ενώ συνεργεία καθαριότητας του δήμου απομάκρυναν τις κατασκευές.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απωθούν τους συγκεντρωμένους προς την περιοχή του δημαρχείου.

Το πορτογαλικό μέσο Observador δημοσίευσε φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις και στις δύο πόλεις, καταγράφοντας την παρουσία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και τις προσπάθειες των διαδηλωτών να εμποδίσουν την απομάκρυνση των σκηνών.

Είχαν προηγηθεί 31 συλλήψεις και καταγγελίες για δεκάδες τραυματίες

Η νέα αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχες επιχειρήσεις στις 25 Οκτωβρίου, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων.

Τότε είχαν συλληφθεί 25 διαδηλωτές στη Λισαβόνα και έξι στο Πόρτο, ενώ η οργάνωση για το δικαίωμα στη στέγαση Casa para Viver κατήγγειλε ότι περίπου 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η πορτογαλική αστυνομία είχε υπερασπιστεί τις ενέργειές της, υποστηρίζοντας ότι η χρήση βίας ήταν αναγκαία και αναλογική.

Ωστόσο, οι καταγγελίες για αστυνομική βία προκάλεσαν την έναρξη ελέγχων από αρμόδιους θεσμούς και τις εισαγγελικές Αρχές.

Ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πέδρο Ντελγκάδο Άλβες, δήλωσε ότι η συγκέντρωση στην πλατεία Ρόσιο ήταν ειρηνική και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για αστυνομική επέμβαση με χρήση σωματικής βίας ή γκλομπ, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Confirmado pelo OBSERVADOR, SIC, CMTV e CNN Portugal: Um agente da PSP à paisana invadiu a manifestação com uma arma de fogo e apontou-a aos manifestantes. Quando os manifestantes reagiram, a PSP avançou com a 2.ª carga policial. Inenarrável, indefensável e imperdoável. https://t.co/5SZGp3hkOx — Gonçalo (@Lagos111O) November 1, 2026

Οργή για το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, ζητώντας από την κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο να αποσύρει νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, θα διευκολύνει τις εξώσεις και θα καταργήσει τα ανώτατα όρια ενοικίων στις νέες μισθώσεις.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση από το πορτογαλικό Κοινοβούλιο, με το ακροδεξιό κόμμα Chega να απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Μοντενέγκρο απέκλεισε την Πέμπτη (29/10) το ενδεχόμενο πλήρους απόσυρσής του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων πριν από την τελική ψηφοφορία, η οποία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ζοζέ Λουίς Καρνέιρο, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους διαδηλωτές, αντί να επιβάλλει μονομερώς τις θέσεις της.

En direct . Lisbonne . 31/10/2026 A L’ instar de Paris, la capitale portugaise se barricade contre les exactions de l’ extrême Gauche. https://t.co/ms6fAz6xhx — Al Azhar Al Tayyeb (@TayyebAzha95449) October 31, 2026

Στεγαστική κρίση: Οι τιμές των κατοικιών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής στέγασης στην Ευρώπη, με τους νέους ανθρώπους να συγκαταλέγονται στους περισσότερο πληττόμενους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές των κατοικιών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια των νέων μισθώσεων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την ίδια περίοδο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Associated Press, το μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Λισαβόνα διαμορφώνεται συνήθως γύρω στα 1.500 ευρώ, όταν ο κατώτατος μισθός στη χώρα ανέρχεται σε 920 ευρώ προ φόρων.

Οι διαδηλωτές ζητούν αύξηση της δημόσιας κατοικίας, αξιοποίηση κενών ακινήτων, προστασία των ενοικιαστών από εξώσεις χωρίς εναλλακτική στέγαση και ουσιαστικούς περιορισμούς στις τιμές των ενοικίων.

Οι νέες κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο εντεινόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, τη στέγαση και τις κυβερνητικές οικονομικές πολιτικές στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.