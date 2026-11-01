Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα» – Δείτε εικόνες

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Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:15, ενώ ο υπουργός προχώρησε σε ανάρτηση για την επίθεση, εκφράζοντας την πρώτη του αντίδραση.

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών από άτομα που χαρακτήρισε «οπαδούς λαθρομεταναστών», υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο.

«Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν»

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν.