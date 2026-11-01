Αναγνωρίζετε το μεγαλύτερο κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είχε κερδίσει τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς», έχει ασχοληθεί με την τηλεόραση και είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της showbiz

Το μεγαλύτερο κοριτσάκι της φωτογραφίας, είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην εγχώρια showbiz. Σε ηλικία 20 ετών κέρδισε τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς». Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον κόσμο της τηλεόρασης, ενώ εδώ και κάποια χρόνια έχει μία ενεργή παρουσία στον χώρο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας παράλληλα μια επιχείρηση με την αδελφή της.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Άννα Πρέλεβιτς!

Ποια είναι η Άννα Πρέλεβιτς

Η Άννα Πρέλεβιτς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1990 στη Σερβία. Πατέρας της είναι ο πρώην μπασκετμπολίστας Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί με επιτυχία στην Ελλάδα, έχει αγαπηθεί από μεγάλη μερίδα των Ελλήνων φιλάθλων και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, στον κόσμο του αθλητισμού στη χώρα μας.

Μητέρα της είναι η Νεβένα Μαριάνοβιτς, κόρη του θρυλικού ερμηνευτή Τζόρτζε Μαριάνοβιτς.

Τον Μάιο του 2021 ο Τζόρτζε Μαριάνοβιτς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών. Σε ανάρτησή της τότε στο Instagram, η Άννα Πρέλεβιτς είχε ανεβάσει μία σειρά από φωτογραφίες του παππού της και είχε γράψει: «Για την Γιουγκοσλαβία και την Ρωσία ήσουν ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής.. για εμένα ήσουν ο γλυκός μου παππούλης, o “dedulja” μου.

Από αύριο θα ξημερώνουν διαφορετικές μέρες. Μια καθημερινότητα χωρίς εσένα. Πόσα σου χρωστάω. Τα τραγούδια σου και η φωνή σου θα μου κρατάνε για πάντα την καλύτερη συντροφιά.. θα είσαι για πάντα εδώ! Σε ευχαριστώ που υπήρξες παππούς μου! Είμαι τόσο τυχερή που σε γνώρισα. Και μη ξεχνάς να μας τραγουδάς καθημερινά σε παρακαλώ!! Σ’ αγαπάω!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

«Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι πολύ δεμένο»

Η Άννα Πρέλεβιτς έχει μία μικρότερη αδελφή, την Τέα, με την οποία είναι πολύ δεμένες. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες συνεργάζονται, καθώς πριν από κάποια χρόνια δημιούργησαν μαζί, τη δική τους επιχείρηση.

«Με την Άννα πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί. Τι όμορφες, ανέμελες στιγμές…», είχε αναφέρει η Τέα Πρέλεβιτς σε δημοσίευσή της στο Instagram, τον Αύγουστο του 2026, κοινοποιώντας ένα βίντεο στο οποίο τις βλέπουμε σε μικρή ηλικία να τραγουδούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tea Prelevic (@teaprelevic)

Σε κοινή τους συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Άννα Πρέλεβιτς είχε πει για τη σχέση της με την αδελφή της: «Το πολύ όμορφο που έχουμε με την Τέα, είναι ότι εκτός από αδελφές είμαστε και καλύτερες φίλες και νομίζω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Γιατί είναι και πολλά αδέλφια που είναι βαθιά αγαπημένα, αλλά δεν έχουν κοινά ενδιαφέρονται και έτσι δεν μπορούν να κάνουν και πολύ παρέα. Εμείς εδώ έχουμε χτυπήσει τζακ ποτ».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», η Άννα Πρέλεβιτς είχε εξομολογηθεί: «Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι πολύ δεμένο, με πολλή αγάπη, πολύ υποστηρικτικούς γονείς και παρ’ όλο που ο μπαμπάς ταξίδευε πάρα πολύ, λόγω της δουλειάς του, ήταν μπασκετμπολίστας, δεν νιώθαμε ποτέ ότι έλλειπε από το σπίτι, γιατί όλο τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιέρωνε σε εμάς.

Και είχαμε και μια υπέροχη μαμά, που αφιέρωσε όλη της τη ζωή στο να μας μεγαλώσει, παρ’ όλο που είχε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα ως καθηγήτρια πανεπιστημίου. Οπότε εγώ θα πω ότι όλες αυτές οι μικρές, ουσιαστικές στιγμές με την οικογένειά μας, είναι αυτό που μας χάρισε το θεμέλιο της ευτυχίας και της ασφάλειας που κουβαλάμε μέχρι και σήμερα».

Ο τίτλος της «Σταρ Ελλάς» και η πορεία στην τηλεόραση

Η Άννα Πρέλεβιτς είναι απόφοιτη του πανεπιστημίου Γκόλντσμιθς στο Λονδίνο, στο οποίο σπούδασε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Το 2010 η Άννα Πρέλεβιτς κέρδισε τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς». Σε συνέντευξή της στη Reallife, η Άννα Πρέλεβιτς είχε αναφέρει: «Το modeling δεν αποτέλεσε ποτέ παρόν, ίσως γιατί όταν είχα βγει Σταρ Ελλάς το modeling ήδη είχε ξεκινήσει να χάνει την αίγλη του και υπήρχαν ελάχιστες δουλειές.

Έχω ασχοληθεί ελάχιστα και οι περισσότερες πασαρέλες που έχω κάνει ήταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από τα 15 μου είχα πει στους γονείς μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ και αυτές ήταν οι σπουδές μου στο Λονδίνο. Μου αρέσει η τηλεόραση, όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Δεν νιώθω ποτέ ότι “δουλεύω”, απολαμβάνω την κάθε στιγμή!».

Το τηλεοπτικό κοινό έχει απολαύσει την Άννα Πρέλεβιτς σε διάφορες εκπομπές της τηλεόρασης.

Μεταξύ άλλων, είχε εργαστεί στις εκπομπές «10 με 1 Μαζί» και «Έλα Χαμογέλα», είχε αναλάβει την παρουσίαση του προγράμματος «Έξυπνη Ζωή» και είχε συνεργαστεί με τον Χρήστο Φερεντίνο για το τηλεπαιχνίδι «Η Τέλεια Απόδραση».

Η κοινή ζωή με τον Νικήτα Νομικό και ο ερχομός των παιδιών τους

Συνοδοιπόρος της Άννας Πρέλεβιτς στη ζωή, είναι από το 2021 ο Νικήτας Νομικός.

Τον Ιούνιο του 2022 η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε πως ο Νικήτας Νομικός της έκανε πρόταση γάμου, με το αγαπημένο ζευγάρι να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας, τον Μάιο του 2023.

Το 2026 η οικογένειά τους μεγάλωσε, με τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών τους, τον περασμένο Απρίλιο.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση των παιδιών της, η Άννα Πρέλεβιτς είχε εξομολογηθεί πως: «Όταν πήρα τις κόρες μου πρώτη φορά αγκαλιά, έκλαιγα. Δεν το πίστευα. Εντωμεταξύ ακούω τόσα χρόνια τις φίλες μου που είναι μαμάδες, αυτά που λένε για τα παιδιά τους, ότι με το που το δεις το αγαπάς από την πρώτη στιγμή, και πάντα δεν καταλάβαινα πώς γίνεται το πλάσμα αμέσως να το αγαπήσεις. Πόσο δίκιο έχουν τελικά! Και εγώ με το που τις είδα ένιωσα αυτή την αγάπη την απίστευτη, λες και τις έχω ήδη 100 χρόνια μαζί μου».

«Ήταν πολύ δύσκολο να τις βλέπεις μέσα στη θερμοκοιτίδα. Εγώ νόμιζα ότι μπορώ έστω να τις ακουμπήσω, αλλά για περίπου επτά-οκτώ ημέρες μπορούσαμε μόνο να τις βλέπουμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη», είχε προσθέσει.

Ακόμα, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Νικήτα Νομικού, είχε πει: «Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου, αλήθεια».

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η οποία ήταν αφιερωμένη στο φετινό καλοκαίρι, η Άννα Πρέλεβιτς είχε γράψει: «Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής μου!

Ούτε κι εγώ ξέρω πόσες φωτογραφίες τράβηξα. Ήδη νιώθω μια γλυκιά νοσταλγία, γιατί οι νεράιδες μας δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο μικρές! Θα φυλάω αυτές τις στιγμές σαν το πιο πολύτιμο διαμάντι, μέσα στην καρδιά και το μυαλό μου. Ρούφηξα την κάθε στιγμή όσο περισσότερο μπορούσα, όπως προσπαθώ να κάνω πάντα, γιατί ξέρω πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος.

Το πρώτο μας καλοκαίρι οι τέσσερίς μας, το πρώτο καλοκαίρι των κοριτσιών μας… και ένα καλοκαίρι που θα ήθελα να μπορούσα να βάλω για πάντα σε ένα μικρό κουτάκι και να το κρατήσω εκεί.

Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα για την οικογένεια που μου χάρισε και για όλες αυτές τις στιγμές που κάποτε ονειρευόμουν και σήμερα έχω την ευλογία να ζω».