Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα 42α γενέθλιά της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τριντό – Δείτε εικόνες

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα 42α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της και πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια ρομαντική απόδραση στη Γιούτα των ΗΠΑ, απολαμβάνοντας δραστηριότητες στη φύση, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πέρι μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, δίνοντας στους εκατομμύρια ακολούθους της μια γεύση από τις στιγμές που πέρασαν μαζί.

«Αρκεί να μπορώ να είμαι μαζί σου»

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την τραγουδίστρια να κάνει αναρρίχηση σε εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς, να απολαμβάνει τη θέα και να δοκιμάζει δραστηριότητες όπως το καγιάκ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ωστόσο, εκείνη που ξεχώρισε ήταν μια ιδιαίτερα τρυφερή εικόνα, στην οποία η ίδια και ο Τριντό ανταλλάσσουν ένα φιλί, με φόντο το επιβλητικό φυσικό τοπίο.

Η Πέρι συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μίλησε για το πώς αισθάνεται μπαίνοντας στο 42ο έτος της ηλικίας της, κάνοντας παράλληλα μια ξεχωριστή αναφορά στον αγαπημένο της.

«Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Δεν ένιωθα κάτι ιδιαίτερο για αυτή την ενδιάμεση ηλικία… Μέχρι που κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση σε όλα. Αν και ακόμα δεν το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το κάνω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η σχέση της Πέρι με τον Τριντό έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν μαζί στο Μόντρεαλ, προκαλώντας τα πρώτα δημοσιεύματα για ένα νέο ειδύλλιο.

Στη συνέχεια, οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν συχνότερες, ενώ τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησαν και την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης.

«Έρωτας της ζωής της»

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει μία κόρη, την Daisy, με τον πρώην σύντροφό της Orlando Bloom, φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People, είχε χαρακτηρίσει τον Justin Trudeau «έρωτα της ζωής της», αποκαλύπτοντας πως η γνωριμία τους υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που της έφερε η περιοδεία της.

«Πάντα ήθελα αυτόν τον επικό, θρυλικό έρωτα. Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε. Και τότε εμφανίστηκε», είχε εξομολογηθεί.

Όπως έχει αναφέρει η ίδια, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά τη στηρίζει ουσιαστικά στην καλλιτεχνική της πορεία, παρακολουθεί τις συναυλίες της και γνωρίζει τους στίχους των τραγουδιών της.