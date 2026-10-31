Χωριάτικο: Το σημείωμα που άφησε ο Γιαννακόπουλος στους αστυνομικούς και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για την υπόθεση των αλυσίδων φούρνων «Χωριάτικο» και του κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής, με τους διαλόγους μελών του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να είναι αποκαλυπτικοί. Παράλληλα από την έρευνα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ήταν τόσο σίγουρος οτι θα καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό, που είχε αφήσει σημείωμα στους αστυνομικούς με υποτιμητικές αναφορές σε βάρος τους.

Πλέον η έρευνα των αρχών έχει επικεντρωθεί στην εμπλοκή στελεχών δημόσιων υπηρεσιών και αστυνομικών, ενώ εσωτερική έρευνα «τρέχει» για τον ίδιο λόγο και στην ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά δέκα κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τον πολυτελή τρόπο ζωής προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.

«Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

O Άγγελος Γιαννακόπουλος, ή αλλιώς «Mr Χωριάτικο», οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Η σύλληψή του ήταν κινηματογραφική καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση της ΕΛΑΣ και επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, έτσι ώστε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ήταν τόσο σίγουρος ότι θα τα καταφέρει που άφησε σημείωμα στους διώκτες του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σημείωμα έγραφε: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια».

Έξι επίορκοι αστυνομικοί στο δίκτυο του

Ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο με 6 επίορκους αστυνομικούς που του έδιναν πολύτιμες πληροφορίες για ελέγχους και έρευνες. Κάποιους από αυτούς τους πλήρωνε, ενώ άλλους τους απειλούσε.

Ένας από τους 6 ένστολους φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τον Άγγελο Γιαννακόπουλο για ελέγχους στις επιχειρήσεις του, ενώ για έναν δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται η πληροφορία που αναφέρει ότι δωροδοκήθηκε από έναν από τους κατηγορούμενους, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο λόγος της συναλλαγής.

Ερευνώνται αστυνομικοί που «έκλειναν τα μάτια» στην απαγόρευση εξόδου του «Mr Χωριάτικο»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέρεται να πραγματοποιούσε κανονικά ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει έρευνα στην ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές για να ελεγχθεί το ενδεχόμενο να υπήρχαν ένστολοι που έκανα τα στραβά μάτια προκειμένου ο «Mr Χωριατικο» να ταξιδεύει κανονικά στο εξωτερικό.

Τα «δωράκια» για τα «βαφτιστήρια»

Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει κι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, που φέρεται να παρείχαν διευκολύνσεις στα μέλη του κυκλώματος. Ανάμεσα σε αυτούς που ερευνώνται είναι υπάλληλοι του ΕΚΦΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και της ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες, στις οποίες οι κατηγορούμενοι συζητούν για δώρα που προορίζονται για ελεγκτές. Στις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να αναφερθούν στους αποδέκτες, όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη». Τα ποσά των «δώρων» διαφοροποιούνταν ανάλογα με τα πρόσωπα και τις διευκολύνσεις που παρείχαν στο κύκλωμα.

Σε μία από τις συνομιλίες γίνεται αναφορά ότι τουλάχιστον 15 πρόσωπα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να δεχτούν δώρα.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το Mega, 7 ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί του ΕΦΚΑ, της επιθεώρησης εργασίας και της φορολογικής διοίκησης φέρονται να εντοπίζονται σε συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας. Ανάμεσά τους και με κομβικό ρόλο, η επονομαζόμενη και «θεία Μαίρη», ανώτατο στέλεχος της εφορίας στην Καλλιθέα, περιοχή που εμφανίζονταν οι εταιρείες του κυκλώματος.

Σημαντικό ρόλο είχε και ένας 75χρονος που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής κατευθύνοντας το δεξί χέρι του αρχηγού σε ποια πρόσωπα θα στοχεύσει.

Διαμεσολαβητής: Έλα Δήμητρα

Έλα Δήμητρα Συνεργάτιδα Αρχηγού: Να σας πω, τι πρέπει να πάρω; Όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;

Να σας πω, τι πρέπει να πάρω; Όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει; Διαμεσολαβητής: Όχι μωρέ, πάρε ό,τι θέλεις.

Όχι μωρέ, πάρε ό,τι θέλεις. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Ε ναι, ναι θα πάρω.

Ε ναι, ναι θα πάρω. Διαμεσολαβητής: Ε, ντάξει, να μην είναι τελείως φθηνά!

Ε, ντάξει, να μην είναι τελείως φθηνά! Συνεργάτιδα Αρχηγού: Δεν είναι φθηνά! Yves Saint Laurent είναι!

Δεν είναι φθηνά! Yves Saint Laurent είναι! Διαμεσολαβητής: Εντάξει, εντάξει, πάρε.

Εντάξει, εντάξει, πάρε. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Δεν είναι φθηνά, έχουνε 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100;

Δεν είναι φθηνά, έχουνε 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100; Διαμεσολαβητής: Άκου, άκου. Κοίταξε μέσα από την κατάσταση που σου έδωσα, ποιοι είναι δικοί μας, που τους πάμε κάθε φορά.

Άκου, άκου. Κοίταξε μέσα από την κατάσταση που σου έδωσα, ποιοι είναι δικοί μας, που τους πάμε κάθε φορά. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Εντάξει, έγινε.

Εντάξει, έγινε. Διαμεσολαβητής: Και θέλω οπωσδήποτε αυτή στο ΚΕΑ, μια προϊσταμένη που είναι στην επιτροπή, ξέρεις…

Και θέλω οπωσδήποτε αυτή στο ΚΕΑ, μια προϊσταμένη που είναι στην επιτροπή, ξέρεις… Συνεργάτιδα Αρχηγού: Όχι, όχι, μην τα λέτε εδώ αυτά, α πα πα

Σαν νονά, με τα χέρια της γεμάτα δώρα ανεβοκατέβαινε στους ορόφους του ΕΦΚΑ στην Πατησίων για να τα μοιράσει στα στελέχη που την εξυπηρετούσαν.

Συνεργάτιδα Αρχηγού: Έχω πάρει δώρα για τα βαφτιστήρια.

Έχω πάρει δώρα για τα βαφτιστήρια. Διαμεσολαβητής: Δευτέρα πρωί να πάμε. Αφιέρωσε λίγο χρόνο να πεταχτούμε

Δευτέρα πρωί να πάμε. Αφιέρωσε λίγο χρόνο να πεταχτούμε Συνεργάτιδα Αρχηγού: Θα μοιραστούμε. Σε όσους δεν χωνεύω θα πάτε εσείς. Στις φίλες μου θα πάω εγώ

Θα μοιραστούμε. Σε όσους δεν χωνεύω θα πάτε εσείς. Στις φίλες μου θα πάω εγώ Διαμεσολαβητής: Να γνωρίσεις και την άλλη προϊσταμένη. Και την Ε… έτσι;

Να γνωρίσεις και την άλλη προϊσταμένη. Και την Ε… έτσι; Συνεργάτιδα Αρχηγού: Βεβαίως, ναι. Την ξαδέρφη σας λέτε, έγινε, εντάξει, ευχαριστώ

Φιλικός τόνος, οικειότητα και… ραντεβού στο γραφείο. Μόνο που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν ήταν κάποια φίλη της, αλλά ανώτατο στέλεχος του ΕΦΚΑ.

Διευθύντρια ΕΦΚΑ: Έλα Δήμητρα!

Έλα Δήμητρα! Συνεργάτιδα Αρχηγού: Τί κάνετε; Καλημέρα! Είστε γραφείο;

Τί κάνετε; Καλημέρα! Είστε γραφείο; Διευθύντρια ΕΦΚΑ: Γραφείο είμαι, ναι, ναι.

Γραφείο είμαι, ναι, ναι. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Μπορείτε να περάσω, ή θέλετε αύριο;

Μπορείτε να περάσω, ή θέλετε αύριο; Διευθύντρια ΕΦΚΑ: Ε, έλα.

Ε, έλα. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Αύριο;

Αύριο; Διευθύντρια ΕΦΚΑ: Όχι, εδώ θα είμαι και σήμερα. Αλλά αν είναι να με διευκολύνεις αύριο, έλα αύριο.

Όχι, εδώ θα είμαι και σήμερα. Αλλά αν είναι να με διευκολύνεις αύριο, έλα αύριο. Συνεργάτιδα Αρχηγού: Εντάξει, έγινε.

Από προϊσταμένη, σε τμηματάρχισσα, πόρτα πόρτα η στενή συνεργάτιδα του φερόμενου αρχηγού, συναντούσε τις φίλες της όπως τις αποκαλούσε για να μοιράσει τα δωράκια της.

Συνεργάτιδα Αρχηγού: Τι κάνετε;

Τι κάνετε; Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ: ΕΦΚΑ: Καλώς την!

Καλώς την! Συνεργάτιδα Αρχηγού: Ανεβαίνω τώρα όγδοο

Ανεβαίνω τώρα όγδοο Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚΑ: Ναι, ναι, έλα φιλάκια.

Εσωτερική έρευνα από την ΑΑΔΕ

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις έρευνές τους ή από στοιχεία που έχουν ήδη στην κατοχή τους, προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

Η έρευνα επεκτείνεται και στο εξωτερικό – 430 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών για την εγκληματική οργάνωση «Χωριάτικο» επεκτείνονται και εκτός συνόρων. Εκατοντάδες εταιρείες που φέρονται να βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικο» βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, ενώ μέχρι στιγμής 149 πρόσωπα έχουν περιληφθεί στη δικογραφία.