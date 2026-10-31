Halloween 2026: Αν είσαι φαν του σύμπαντος του «Καλέσματος» και ετοιμάζεις μια βραδιά με ταινίες τρόμου, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις

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Απανταχού φαν του σύμπαντος του «Καλέσματος», αν ετοιμάζεστε για το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου και θέλετε να διοργανώστε μία βραδιά γεμάτη ταινίες τρόμου για να γιορτάσετε το φετινό Halloween, τότε έχετε μία τρομερή ευκαιρία.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας του Halloween και αυτό το Σάββατο (31/10) το βράδυ, οι εορταστικές εκδηλώσεις για το έθιμο κορυφώνονται.

Μπορεί στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια να μην το γιορτάζαμε ιδιαίτερα, ωστόσο κάθε Οκτώβρη το έθιμο εδραιώνεται όλο και περισσότερο στη χώρα μας.

Μία από τις δραστηριότητες που θα μπορούσε να κάνει κάποιος το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, είναι να κανονίσει με τα αγαπημένα του πρόσωπα να μαζευτούν όλοι μαζί σε ένα σπίτι και να κάνουν ένα μαραθώνιο ταινιών τρόμου.

Φέτος, όσοι αγαπούν το σύμπαν του «Καλέσματος», μπορούν να δουν όλες τις ταινίες, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές πλατφόρμες.

Οι τρεις πρώτες ταινίες, τα «Anabelle» και η «Κατάρα Της Γιορόνα» στο Netflix

Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο «Κάλεσμα» και ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι οι συντελεστές να μην περίμεναν την επιτυχία που θα ακολουθούσε.

Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουάν και τους Πάτρικ Ουίλσον και Βέρα Φαρμίγκα, στους ρόλους του Εντ και της Λορέιν Γουόρεν, η ταινία καταπιάνεται με μία ανατριχιαστική ιστορία που αφορά το διάσημο ζευγάρι παραφυσικών ερευνητών.

Το «Κάλεσμα» λατρεύτηκε από μία μεγάλη μερίδα του κόσμου και ακολούθησαν άλλες εννέα ταινίες που βασίζονται στο ίδιο «σύμπαν».

Στο Netflix μπορείτε να βρείτε επίσης το «Κάλεσμα 2» και το «Κάλεσμα 3», το «Annabelle», το «Annabelle Creation», το «Annabelle Comes Home» καθώς και την «Κατάρα της Γιορόνα».

Το τελευταίο «Κάλεσμα» και τα δύο «Nun».

Το 2025 κυκλοφόρησε η τελευταία ταινία που αφορά υπόθεση τον Εντ και Λορέιν Γουόρεν, με τον τίτλο «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία».

Λίγα χρόνια πριν είχαν κυκλοφορήσει δύο ακόμα ταινίες από το ίδιο σύμπαν, που αφορούσαν το δαίμονα που ο κόσμος είχε «γνωρίσει» στο δεύτερο «Κάλεσμα».

Η «Καλόγρια» και η «Καλόγρια 2» είχαν ενθουσιάσει και ανατριχιάσει το κοινό, με πρωταγωνίστριες την Τάισα Φαρμίγκα και την Μπόνι Άαρονς.

Τις τρεις παραπάνω ταινίες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο HBO Max.