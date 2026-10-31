Βελόπουλος: «Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε υπερφορολόγηση, αισχροκέρδεια και φτώχεια»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη «στην υπερφορολόγηση, την αισχροκέρδεια και τη φτώχεια», αλλά αυτή «επιμένει ότι όλα πηγαίνουν καλά».

Sυγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει σε δήλωσή του: «Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα χρέη στην Ευρώπη. Είναι από τις πρώτες στην υπερφορολόγηση, την αισχροκέρδεια και τη φτώχεια, ενώ τα καρτέλ ενέργειας και τροφίμων ευημερούν. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Καλά πηγαίνουν μόνο για τους πλούσιους και καλά θα πάνε στις επόμενες εκλογές όλα, εάν και εφόσον η Ελληνική Λύση ψηφιστεί και η Νέα Δημοκρατία καταδικαστεί. Τότε θα σταματήσει και η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια και θα έχουμε φθηνά καύσιμα, αφού θα σταματήσουμε τον πόλεμο με τη Ρωσία».

«Υπάρχει λύση εάν η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι θέλει να τοποθετήσει το καλώδιο και να τελειώνουμε με την Τουρκία»

«Εάν η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι θέλει να τοποθετήσει το καλώδιο και να τελειώνουμε με την Τουρκία, υπάρχει μια λύση. Χρησιμοποίηση του νομικού όπλου των άρθρων 74 και 83 της UNCLOS, την άμεση κατάθεση όλων των συντεταγμένων στον ΟΗΕ, της γραμμής επαφής με το ακριβές γεωγραφικό μήκος στα 24,3 ναυτικά μίλια, ΑΟΖ με την Κύπρο και τη θεσμική επικύρωσή της από τη Βουλή», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «όλα τα άλλα είναι παραμύθια και αφήνουν τα παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας την εθνική κυριαρχία σε μια ιδιωτική εταιρεία, τη γαλλική εταιρεία».

«Κυβέρνηση μπαζώματος, κουκουλώματος της διαφθοράς και του μαύρου χρήματος»

«Είκοσι πέντε στελέχη της ΑΑΔΕ στη λίστα της λογίστριας που κουκούλωναν και εμπλέκονται σε χρηματισμό, δώρα δεκάδων χιλιάδων σε μετρητά αλλά και σε δείπνα, πολυτελείς τσάντες για τους “λαδιάρηδες” που μπάζωναν το σκάνδαλο. Αλλά εδώ η κυβέρνηση που τοποθέτησε τον Πιτσιλή και έκανε την ΑΑΔΕ για να ελέγχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι δεν ήξερε» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης, αλυσίδας αρτοποιείων.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση μπαζώματος, κουκουλώματος της διαφθοράς, του μαύρου χρήματος, όπως ακριβώς κάνει η μαφία».

«Ο βούρκος και η διαφθορά είναι κοντά στο Μαξίμου»

Με αφορμή την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ο Βελόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων ότι «ο βούρκος και η διαφθορά δεν πλησιάζουν αλλά είναι κοντά στο Μαξίμου».

Αναλυτικά ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε: «Όταν ένας πρώην διεθνής διαιτητής, ο κ. Γκόντας, λέει ότι ο προφυλακισμένος, ο πρώην πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος είχε προειδοποιηθεί από πολιτικό πρόσωπο λέγοντάς του “Βαγγέλη σε πλησιάζουν”, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ο βούρκος και η διαφθορά δεν πλησιάζουν, αλλά είναι κοντά στο Μαξίμου, που επί χρόνια είτε πάλι δεν ήξερε, είτε συγκάλυπτε, είτε συμμέτοχοι ήταν».