Συναγερμός στη Ρωσία: Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Κρεμλίνο για επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα και ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA το Σάββατο.
Ξεχωριστά, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα δήλωσε ότι είναι «ενήμερη για αξιόπιστη απειλή συμβάντος με πολλές απώλειες» το Σάββατο στο Μουσείο-Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας και σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συντονίζεται με τις ρωσικές αρχές.
Συγκεκριμένα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα ανέφερε σε μήνυμά ότι «είναι ενήμερη για αξιόπιστη απειλή επίθεσης με μεγάλο αριθμό θυμάτων ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου, στο Μουσείο-Πάρκο Τσαρίτσινο στη Μόσχα (οδός Dolskaya Ulitsa 1, Μόσχα, Ρωσία 11569). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπισή της».
Οι συστάσεις που αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα είναι οι κάτωθι:
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- Αποφύγετε την περιοχή του Μουσείου-Πάρκου Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, stay alert (μείνετε σε εγρήγορση) και αποφύγετε τις συναθροίσεις.
- Έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου σας.
- Επανεξετάστε το προσωπικό σας σχέδιο ασφαλείας.
- Κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Φέρετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.
- Παρακολουθείτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
- Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow
The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response.
Actions to take:
Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds.
Be aware of your surroundings.
Review your personal security plan.
Keep your cellphone charged in case of emergency.
Carry proper identification.
Monitor local media for any further information
Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates.
Assistance:
U.S. Embassy Moscow, Russia
+7 495 728-5577
[email protected]
U.S. Embassy Moscow web page
State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444
Russia Country Information
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State Department – Consular Affairs
1-888-407-4747 or 1-202-501-4444
— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026
Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση που παρείχαν οι ΗΠΑ στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας προέρχεται «μέσω των καθιερωμένων διαύλων εταίρων», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FSB.