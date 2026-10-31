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Νέα βίντεο και φωτογραφίες με τους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, φέρνει στο φως το enikos.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι 3 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τα νέα βίντεο

Σε ένα από τα βίντεο που φέρνει στο φως το enikos.gr, και το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, εμφανίζονται οι τρεις δράστες να περιπλανιούνται στην περιοχή της Πλάκας λίγο πριν την εισβάλλουν στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός, προσεγγίζουν διάφορες πολυκατοικίες, ελέγχουν τις πόρτες και κοιτάζουν μέσα από τα παράθυρα, προκειμένου να διαλέξουν ποιο θα παραβιάσουν προκειμένου να κάνουν πλιάτσικο.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι 3 άνδρες να απομακρύνονται από το σημείο όπου 5,5 ώρες αργότερα θα σημειωθεί η φονική έκρηξη.

Τα πλάνα που τους «έκαψαν»

Ένα βίντεο και μία φωτογραφία φαίνεται να ήταν αυτά που «έκαψαν» τους τρεις δράστες. Σε αυτά διακρίνεται ξεκάθαρα ο ένας από αυτούς να περπατάει και να κρατάει στα χέρια του τον σωλήνα που αφαίρεσαν από την πολυκατοικία στην Λυσικράτους, προκαλώντας τη διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Αυτά τα πλάνα φέρεται να χρησιμοποίησαν τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για να παγιδεύσουν τους 3 κατηγορούμενους και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ έπειτα από την έρευνα στους χώρους των δραστών: