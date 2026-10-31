Έκρηξη στην Πλάκα: Νέα βίντεο με τους 3 συλληφθέντες να ψάχνουν «στόχους» το βράδυ πριν από την τραγωδία – Τα πλάνα που τους «έκαψαν»

Νέα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα φέρνουν στο φως τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων στην Πλάκα λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πλάκα, έκρηξη, σωλήνες, δράστες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα βίντεο και φωτογραφίες με τους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
  • Στα πλάνα οι κατηγορούμενοι διακρίνονται να περιπλανιούνται στην περιοχή ελέγχοντας πολυκατοικίες για πλιάτσικο λίγες ώρες πριν από την τραγωδία στην οδό Λυσικράτους.
  • Ένα βίντεο και μία φωτογραφία που δείχνουν τον έναν δράστη να κρατά τον αφαιρεθέντα σωλήνα φυσικού αερίου ήταν τα στοιχεία που «έκαψαν» τους τρεις άνδρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα βίντεο και φωτογραφίες με τους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, φέρνει στο φως το enikos.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι 3 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τα νέα βίντεο

Σε ένα από τα βίντεο που φέρνει στο φως το enikos.gr, και το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, εμφανίζονται οι τρεις δράστες να περιπλανιούνται στην περιοχή της Πλάκας λίγο πριν την εισβάλλουν στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός, προσεγγίζουν διάφορες πολυκατοικίες, ελέγχουν τις πόρτες και κοιτάζουν μέσα από τα παράθυρα, προκειμένου να διαλέξουν ποιο θα παραβιάσουν προκειμένου να κάνουν πλιάτσικο.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι 3 άνδρες να απομακρύνονται από το σημείο όπου 5,5 ώρες αργότερα θα σημειωθεί η φονική έκρηξη.

Τα πλάνα που τους «έκαψαν»

Ένα βίντεο και μία φωτογραφία φαίνεται να ήταν αυτά που «έκαψαν» τους τρεις δράστες. Σε αυτά διακρίνεται ξεκάθαρα ο ένας από αυτούς να περπατάει και να κρατάει στα χέρια του τον σωλήνα που αφαίρεσαν από την πολυκατοικία στην Λυσικράτους, προκαλώντας τη διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Αυτά τα πλάνα φέρεται να χρησιμοποίησαν τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για να παγιδεύσουν τους 3 κατηγορούμενους και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Πλάκα, έκρηξη, σωλήνες, δράστες

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ έπειτα από την έρευνα στους χώρους των δραστών:

 

Πλάκα, έκρηξη, δράστες Πλάκα, έκρηξη, δράστες

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ