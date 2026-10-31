Οικογενειακή τραγωδία στη Μάνη: 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του έπειτα από διαπληκτισμό

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ανατολική Μάνη το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026, με έναν 53χρονο να σκοτώνει τον αδελφό του έπειτα από διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη σήμερα σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης ένας 53χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ο συλληφθείς φέρεται να πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lakonikos.gr, τα δύο αδέλφια βρίσκονταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε χωράφι σε χωριό της ΔΕ Οιτύλου, κοντά στα σύνορα με τη μεσσηνιακή Μάνη, επιδιδόμενοι στη συγκομιδή της ελιάς. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονη λογομαχία, λόγω προσωπικών διαφορών. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 53χρονος –χρησιμοποιώντας πιθανότατα περίστροφο– φέρεται να πυροβόλησε εν θερμώ προς το μέρος του μεγαλύτερου αδελφού του, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή πάνω από το στέρνο.

Ο σοβαρότατα τραυματισμένος 57χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Παρά τις υπεράνθρωπες και αγωνιώδεις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή και να ανακόψουν την αιμορραγία, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Στον αιματοβαμμένο ελαιώνα βρισκόταν και η αδελφή τους, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά από «αδέσποτη» σφαίρα.

Παραδόθηκε ο 53χρονος

Ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης και συνελήφθη. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.