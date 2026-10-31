Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

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Ώρες αγωνίας στην Κοζάνη, καθώς μία 20χρονη που διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη μητέρα της κοπέλας, η οποία μίλησε στο kozanimedia.gr, η κόρη της νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Όπως σημειώνει η ίδια, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τότε κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Να σημειωθεί πως στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σήμανε συναγερμός και μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για βακτηριακή μηνιγγίτιδα τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.