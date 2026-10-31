Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μία 20χρονη από την Κοζάνη, η οποία διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

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Νοσοκομείο, Θάλαμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 20χρονη από την Κοζάνη διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
  • Η νεαρή εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της.
  • Στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σήμανε συναγερμός και μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για βακτηριακή μηνιγγίτιδα τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ώρες αγωνίας στην Κοζάνη, καθώς μία 20χρονη που διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη μητέρα της κοπέλας, η οποία μίλησε στο kozanimedia.gr, η κόρη της νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Όπως σημειώνει η ίδια, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τότε κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Να σημειωθεί πως στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σήμανε συναγερμός και μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για βακτηριακή μηνιγγίτιδα τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

 

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