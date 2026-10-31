Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Ώρες αγωνίας στην Κοζάνη, καθώς μία 20χρονη που διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τη μητέρα της κοπέλας, η οποία μίλησε στο kozanimedia.gr, η κόρη της νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.
Όπως σημειώνει η ίδια, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τότε κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.
Να σημειωθεί πως στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σήμανε συναγερμός και μόλις επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για βακτηριακή μηνιγγίτιδα τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.