Έφτασαν στην Ουκρανία οι κάτοικοι του Ολέσκι – Ζελένσκι: «Ελπίζουμε η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή» – ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης αμάχων από την πόλη Ολέσκι στην περιοχή της Χερσώνας, με την επιστράτευση 25 λεωφορείων και εννέα ασθενοφόρων κατόπιν συμφωνημένης εκεχειρίας και αποναρκοθέτησης των δρόμων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του και την ελπίδα να παραμείνει ανοιχτή η ανθρωπιστική πρόσβαση, ευχαριστώντας την αμερικανική πλευρά και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη μεσολάβησή τους. Οι πολίτες που απομακρύνθηκαν πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα στην περιοχή του Τσερνίχιβ, όπου λαμβάνουν την αναγκαία κρατική μέριμνα και υποστήριξη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση για τη διάσωση αμάχων από την πόλη Ολέσκι στην περιοχή της Χερσώνας, με την επιστράτευση 25 λεωφορείων και εννέα ασθενοφόρων.
  • Η επιχείρηση και η κατάπαυση του πυρός κατέστησαν δυνατές χάρη στη διαμεσολάβηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, την οποία ευχαρίστησε η ουκρανική πλευρά.
  • Στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε: «Ελπίζουμε ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση στην Ολέσκι θα παραμείνει ανοιχτή», σημειώνοντας ότι όλοι οι πολίτες που απομακρύνθηκαν θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ικανοποίησή του για την διάσωση του ανθρώπων από την πόλη Ολέσκι εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζοντας την ελπίδα η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή.

Ουκρανία: 25 λεωφορεία απομακρύνουν κατοίκους από το κατεχόμενο Ολέσκι – «Ζούσαμε με ένα φλιτζάνι ρύζι την ημέρα»

Πρόκειται για ξεχωριστή ανθρωπιστική επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε. Συνολικά 25 λεωφορεία και εννέα ασθενοφόρα επιστρατεύτηκαν για την απομάκρυνση αμάχων ύστερα από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Η απομάκρυνση των αμάχων οφείλεται στην παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε: «Πραγματοποιήθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση για τη διάσωση ανθρώπων στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον τομέα της Χερσώνας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δρόμοι προς την Ολέσκι καθαρίστηκαν από νάρκες και παραδόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια». «Ελπίζουμε ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση στην Ολέσκι θα παραμείνει ανοιχτή», υπογράμμισε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανία: Καταγγελίες ότι η Ρωσία παραβίασε τη συμφωνία για την εκκένωση της Ολέσκι – Μετέφερε αμάχους πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία

Ανέφερε, μάλιστα, πως «οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη εκκένωσης απομακρύνθηκαν από την πόλη και τη γύρω κοινότητα». «Μέχρι αυτή τη στιγμή, Ουκρανοί πολίτες από την Ολέσκι έχουν διασχίσει τα ουκρανικά σύνορα στην περιοχή του Τσερνίχιβ. Όλοι τους θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι σημαντικό οι κυβερνητικές υπηρεσίες και όλες οι εμπλεκόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές να εργαστούν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας να προσαρμοστούν», επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη μεσολάβησή τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ