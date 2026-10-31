Έφτασαν στην Ουκρανία οι κάτοικοι του Ολέσκι – Ζελένσκι: «Ελπίζουμε η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή» – ΒΙΝΤΕΟ

Την ικανοποίησή του για την διάσωση του ανθρώπων από την πόλη Ολέσκι εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζοντας την ελπίδα η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή.

Πρόκειται για ξεχωριστή ανθρωπιστική επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε. Συνολικά 25 λεωφορεία και εννέα ασθενοφόρα επιστρατεύτηκαν για την απομάκρυνση αμάχων ύστερα από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Η απομάκρυνση των αμάχων οφείλεται στην παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε: «Πραγματοποιήθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση για τη διάσωση ανθρώπων στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον τομέα της Χερσώνας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δρόμοι προς την Ολέσκι καθαρίστηκαν από νάρκες και παραδόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια». «Ελπίζουμε ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση στην Ολέσκι θα παραμείνει ανοιχτή», υπογράμμισε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ανέφερε, μάλιστα, πως «οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη εκκένωσης απομακρύνθηκαν από την πόλη και τη γύρω κοινότητα». «Μέχρι αυτή τη στιγμή, Ουκρανοί πολίτες από την Ολέσκι έχουν διασχίσει τα ουκρανικά σύνορα στην περιοχή του Τσερνίχιβ. Όλοι τους θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι σημαντικό οι κυβερνητικές υπηρεσίες και όλες οι εμπλεκόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές να εργαστούν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας να προσαρμοστούν», επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη μεσολάβησή τους.