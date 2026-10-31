Έφτασαν στην Ουκρανία οι κάτοικοι του Ολέσκι – Ζελένσκι: «Ελπίζουμε η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή» – ΒΙΝΤΕΟ

Την ικανοποίησή του για την διάσωση του ανθρώπων από την πόλη Ολέσκι εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζοντας την ελπίδα η ανθρωπιστική πρόσβαση να παραμείνει ανοιχτή.
Πρόκειται για ξεχωριστή ανθρωπιστική επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε. Συνολικά 25 λεωφορεία και εννέα ασθενοφόρα επιστρατεύτηκαν για την απομάκρυνση αμάχων ύστερα από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Η απομάκρυνση των αμάχων οφείλεται στην παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.
Στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε: «Πραγματοποιήθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση για τη διάσωση ανθρώπων στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον τομέα της Χερσώνας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δρόμοι προς την Ολέσκι καθαρίστηκαν από νάρκες και παραδόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια». «Ελπίζουμε ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση στην Ολέσκι θα παραμείνει ανοιχτή», υπογράμμισε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ανέφερε, μάλιστα, πως «οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη εκκένωσης απομακρύνθηκαν από την πόλη και τη γύρω κοινότητα». «Μέχρι αυτή τη στιγμή, Ουκρανοί πολίτες από την Ολέσκι έχουν διασχίσει τα ουκρανικά σύνορα στην περιοχή του Τσερνίχιβ. Όλοι τους θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι σημαντικό οι κυβερνητικές υπηρεσίες και όλες οι εμπλεκόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές να εργαστούν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας να προσαρμοστούν», επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη μεσολάβησή τους.
A humanitarian operation to rescue people in Oleshky, in the Kherson region, has taken place. A ceasefire was established in the Kherson sector, during which roads to Oleshky were cleared of mines and humanitarian aid was delivered. We hope humanitarian access to Oleshky will remain open. Also, people who needed evacuation have been taken out of the city and the surrounding community. As of now, Ukrainian citizens from Oleshky have crossed the Ukrainian border in the Chernihiv region. All of them will receive the assistance they need. It is important that government agencies and all the regional and local authorities involved work effectively and help our people adapt.
I thank the American side and U.S. First Lady Melania Trump for their mediation. I am proud of our Defense Forces of Ukraine, who defend our country and honorably ensured the security conditions for this humanitarian operation. I thank Ukraine’s Human Rights Ombudsman, Dmytro Lubinets, and his team for carrying out this mission. And I thank everyone around the world – every journalist, every political and civic leader, and every concerned person – who helped draw global attention to the situation in Oleshky and the true humanitarian catastrophe in Ukrainian territory temporarily occupied by Russia. When the world pays attention, people are rescued. Further steps toward de-escalation and real progress toward peace are also needed. Glory to Ukraine!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026