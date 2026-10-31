Λευτέρης Πετρούνιας: «Μπορώ και στα επόμενα» – Η συγκινητική ανάρτηση μία εβδομάδα μετά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Σε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και βαθιά ευγνωμοσύνη, ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε στη νέα του διάκριση και στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης. Μία εβδομάδα μετά τον αγώνα, ο αθλητής περιέγραψε τις απαιτητικές συνθήκες του τελικού, όπου αγωνίστηκε με ίωση και ελάχιστο ύπνο, εκφράζοντας τη σιγουριά του για τη συνέχεια με τη φράση «Μπορώ και στα επόμενα».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και βαθιά ευγνωμοσύνη, προχώρησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, λίγες μέρες μετά τη νέα διάκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης, όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους.
  • Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ξύπνησε για τον τελικό με ίωση, μόλις 4 ώρες ύπνου, άγχος και πίεση, αλλά με τεράστιο πείσμα και σιγουριά για τον εαυτό του και τις δυνάμεις του.
  • Υπογραμμίζοντας ότι το «Μπορώ» είναι μια λέξη με τεράστια σημασία για την έκβαση μιας διαδρομής, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπορώ», λοιπόν. Και στα επόμενα».
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Σε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και βαθιά ευγνωμοσύνη, προχώρησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, λίγες μέρες μετά τη νέα διάκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης, όπου κατέκτησε το αργυρό  μετάλλιο στους κρίκους.

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«Μια εβδομάδα πριν, τέτοια ώρα, είχα ξυπνήσει για έναν τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με ίωση, μόλις 4 ώρες ύπνου, άγχος και πίεση, αλλά με τεράστιο πείσμα και σιγουριά για τον εαυτό μου και τις δυνάμεις μου.

Μια εβδομάδα μετά, ξυπνάω και συνειδητοποιώ πόσο χαρούμενος είμαι που όλα πήγαν όπως έπρεπε και που, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, «μπορώ» να διαχειριστώ την κατάσταση και να τα καταφέρω, παρά τα απρόοπτα που μπορεί να προκύψουν.

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Η διαχείριση μιας προσπάθειας λίγων δευτερολέπτων, με μία και μοναδική ευκαιρία, σε συνδυασμό με τη δυσκολία και την επικινδυνότητα του αθλήματος, το καθιστά υπερβολικά στρεσογόνο.

Το «Μπορώ» είναι μια λέξη με τεράστια σημασία για την έκβαση μιας διαδρομής. Να το λες και να γνωρίζεις πως ισχύει, πως δεν είναι απλώς μια ελπίδα, αλλά κάτι που έχεις αποδείξει πρώτα στον ίδιο σου τον εαυτό.
«Μπορώ», λοιπόν. Και στα επόμενα» έγραψε ο κ. Πετρούνιας.

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