Λευτέρης Πετρούνιας: «Μπορώ και στα επόμενα» – Η συγκινητική ανάρτηση μία εβδομάδα μετά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Σε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και βαθιά ευγνωμοσύνη, προχώρησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, λίγες μέρες μετά τη νέα διάκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης, όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους.

«Μια εβδομάδα πριν, τέτοια ώρα, είχα ξυπνήσει για έναν τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με ίωση, μόλις 4 ώρες ύπνου, άγχος και πίεση, αλλά με τεράστιο πείσμα και σιγουριά για τον εαυτό μου και τις δυνάμεις μου.

Μια εβδομάδα μετά, ξυπνάω και συνειδητοποιώ πόσο χαρούμενος είμαι που όλα πήγαν όπως έπρεπε και που, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, «μπορώ» να διαχειριστώ την κατάσταση και να τα καταφέρω, παρά τα απρόοπτα που μπορεί να προκύψουν.

Η διαχείριση μιας προσπάθειας λίγων δευτερολέπτων, με μία και μοναδική ευκαιρία, σε συνδυασμό με τη δυσκολία και την επικινδυνότητα του αθλήματος, το καθιστά υπερβολικά στρεσογόνο.

Το «Μπορώ» είναι μια λέξη με τεράστια σημασία για την έκβαση μιας διαδρομής. Να το λες και να γνωρίζεις πως ισχύει, πως δεν είναι απλώς μια ελπίδα, αλλά κάτι που έχεις αποδείξει πρώτα στον ίδιο σου τον εαυτό.

«Μπορώ», λοιπόν. Και στα επόμενα» έγραψε ο κ. Πετρούνιας.