Super League: Η Κηφισιά φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό που θέλει να διευρύνει το νικηφόρο του σερί

Από το “Απόστολος Νικολαΐδης” θα ξεκινήσει η δράση για την 9η αγωνιστική της Super League. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, που επισκέπτεται την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά όχι για ένα ακόμη ντέρμπι “αιωνίων”, αφού το συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιείται από την Κηφισιά, η οποία φιλοξενεί τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ στο διάστημα αυτό και θέλει απέναντι στην Κηφισιά να διευρύνει το θετικό σερί που έχει, ώστε να πατήσει κορυφή, αναμένοντας με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του αυριανού (1/11) ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει μπροστά της το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν (4/11) για το Europa League, ωστόσο πρώτα θέλει να κάνει τη δουλειά απέναντι στην Κηφισιά. Ο Λορέντσο Σιπιόνι έμεινε εκτός των πλάνων του Βάσκου τεχνικού για το συγκεκριμένο ματς.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴 🆚Kifisia

🕟 19:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 Apostolos Nikolaidis Stadium

📺 Magenta Sport 1 League https://t.co/C60fV3tV36 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 31, 2026

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από μεγάλες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Ηρακλή και Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αντίστοιχα. Στα ευχάριστα για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, ενώ εκτός παραμένουν οι Ντε Λουίς, Δοϊρανλής και Γιαγκνέ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου