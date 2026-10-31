Super League: Η Κηφισιά φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό που θέλει να διευρύνει το νικηφόρο του σερί

Οι Πειραιώτες στοχεύουν στην επέκταση του σερί οκτώ συνεχόμενων νικών ώστε να βρεθούν στην κορυφή πριν από την ευρωπαϊκή τους αναμέτρηση, ενώ οι γηπεδούχοι προέρχονται από διαδοχικές εκτός έδρας επιτυχίες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Έκανε το 3/3 με λυτρωτή Γκονζάλες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από το “Απόστολος Νικολαΐδης” ξεκινά η δράση για την 9η αγωνιστική της Super League, με την Κηφισιά να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.
  • Ο Ολυμπιακός προέρχεται από οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να διευρύνει το θετικό του σερί ώστε να πατήσει κορυφή.
  • Η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από μεγάλες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Ηρακλή και Αστέρα Τρίπολης, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να μετρά την επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από το “Απόστολος Νικολαΐδης” θα ξεκινήσει η δράση για την 9η αγωνιστική της Super League. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, που επισκέπτεται την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά όχι για ένα ακόμη ντέρμπι “αιωνίων”, αφού το συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιείται από την Κηφισιά, η οποία φιλοξενεί τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ στο διάστημα αυτό και θέλει απέναντι στην Κηφισιά να διευρύνει το θετικό σερί που έχει, ώστε να πατήσει κορυφή, αναμένοντας με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του αυριανού (1/11) ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει μπροστά της το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν (4/11) για το Europa League, ωστόσο πρώτα θέλει να κάνει τη δουλειά απέναντι στην Κηφισιά. Ο Λορέντσο Σιπιόνι έμεινε εκτός των πλάνων του Βάσκου τεχνικού για το συγκεκριμένο ματς.

 

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από μεγάλες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Ηρακλή και Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αντίστοιχα. Στα ευχάριστα για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, ενώ εκτός παραμένουν οι Ντε Λουίς, Δοϊρανλής και Γιαγκνέ.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

  • 19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

  • 17:00 Λεβαδειακός – Άρης
  • 18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
  • 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
  • 19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

  • 18:00 Ατρόμητος – Βόλος
  • 19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής
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