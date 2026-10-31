Πολωνία: Πολιτική κρίση με επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τα κόμματα

Σε οξεία πολιτική και θεσμική κρίση βρίσκεται η Πολωνία μετά την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο και την αναστολή καθηκόντων της ηγεσίας του. Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι διέκοψε το ταξίδι του στη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία, ενώ ανακοίνωσε έκτακτες διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις ως αναγκαίες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για παραβίαση της συνταγματικής τάξης.

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Διεθνή Νέα

REUTERS/File Photo Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο προεδρικό μέγαρο Μαλακανιάνγκ, στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στις 6 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Ezra Acayan/Φωτογραφία αρχείου)
REUTERS/File Photo Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο προεδρικό μέγαρο Μαλακανιάνγκ, στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στις 6 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Ezra Acayan/Φωτογραφία αρχείου)
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Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολιτική και θεσμική κρίση στην Πολωνία, μετά την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, την απομάκρυνση της ηγεσίας του από την άσκηση των καθηκόντων της και τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο το βράδυ της Παρασκευής (30/10).

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Ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε ότι συγκαλεί το Σάββατο (31/10) επείγουσες διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να αναζητηθεί διέξοδος από την κρίση, η οποία έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στην προεδρία και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το πολωνικό RMF24, ο Ναβρότσκι διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη, όπου επρόκειτο να παραστεί στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία. Λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου έφτασε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου σημειώθηκαν ακόμη και σπρωξίματα κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο κτίριο.

«Απειλείται η εσωτερική ασφάλεια της Πολωνίας»

Σε ανακοίνωση που ανέγνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο προσωπάρχης του, Πάβελ Σερφερνάκερ, ο Πολωνός πρόεδρος έκανε λόγο για σοβαρή απειλή κατά της συνταγματικής τάξης.

«Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», δήλωσε.

Ο Ναβρότσκι υποστήριξε ότι σημειώθηκε παραβίαση της συνταγματικής τάξης και βίαιη κατάληψη κρατικού θεσμού, ζητώντας την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Πριν μεταβεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, είχε πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον πρώτο πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο έπειτα από έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του να βρίσκεται σε αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με στενούς συνεργάτες του και δικαστικούς αξιωματούχους.

Αστυνομικές δυνάμεις, διαδηλωτές και επεισόδια έξω από το δικαστήριο

Η κρίση κλιμακώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ανακοινώθηκε η αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και του αντιπροέδρου του, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι.

Τη διοίκηση του δικαστηρίου ανέλαβε προσωρινά η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία είχε διοριστεί από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του δικαστηρίου, ενώ έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές και πολιτικοί της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο PAP, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του δικαστηρίου, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια και φθορές στην περίφραξη.

Ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι βρέθηκε επίσης στο σημείο και κάλεσε τους συγκεντρωμένους να αποφύγουν τη σύγκρουση με την αστυνομία.

Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίστηκε τις ενέργειες της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε.

Όπως ανέφερε, έπειτα από χρόνια παρανομιών επί διακυβέρνησης του PiS, πρόκειται για μια δύσκολη και ενίοτε επώδυνη διαδικασία, η οποία απαιτεί αποφασιστικές παρεμβάσεις.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, καταγγέλλει τις εξελίξεις ως επίθεση στη συνταγματική τάξη και αμφισβητεί τη νομιμότητα της απομάκρυνσης της ηγεσίας του δικαστηρίου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρατεταγμένες πίσω από τα μεταλλικά κιγκλιδώματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία, εν μέσω της πολιτικής και θεσμικής κρίσης. Φωτογραφία: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρατεταγμένες πίσω από τα μεταλλικά κιγκλιδώματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία, εν μέσω της πολιτικής και θεσμικής κρίσης. Φωτογραφία: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Η πολύχρονη σύγκρουση για τη Δικαιοσύνη

Το Συνταγματικό Δικαστήριο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της θεσμικής αντιπαράθεσης στην Πολωνία.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του PiS, από το 2015 έως το 2023, πραγματοποιήθηκαν διορισμοί δικαστών που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ανεξαρτησία της πολωνικής Δικαιοσύνης.

Μετά την επιστροφή του στην πρωθυπουργία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ δεσμεύθηκε να αποκαταστήσει τη λειτουργία των δικαστικών θεσμών και να επιλύσει τις εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, η προσπάθεια έχει συναντήσει αντιστάσεις, καθώς οι διορισμοί νέων δικαστών και οι μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει διαδοχικές συγκρούσεις με την προεδρία.

Η άρνηση του προέδρου να επικυρώσει συγκεκριμένους διορισμούς έχει επιτείνει το θεσμικό αδιέξοδο.

Οι τελευταίες εξελίξεις, με την παρουσία της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο και την προσωπική παρέμβαση του Ναβρότσκι, αναδεικνύουν το βάθος της αντιπαράθεσης, την ώρα που οι δύο πλευρές επικαλούνται την ανάγκη προστασίας της συνταγματικής νομιμότητας.

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