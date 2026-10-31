Ιράν: Ο Χαμενεΐ διέταξε «άμεση απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση

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Εντολή στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν «άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Χαμενεΐ ζήτησε από τη στρατιωτική ηγεσία να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με ισχύ οποιαδήποτε απειλή εναντίον της χώρας.

Παράλληλα, έδωσε οδηγίες για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων στρατιωτικών στόχων του Ιράν, ώστε να περιλαμβάνει κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν εντός της εμβέλειας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Εμείς θα καθορίσουμε πότε και πώς θα τελειώσει μια νέα επίθεση»

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τον καθορισμό των όρων τερματισμού της σύγκρουσης.

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για άλλη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τις συνθήκες τερματισμού τους», δήλωσε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτήρισε την «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αναμέτρηση με τους εχθρούς» απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης αποτρεπτικής ισχύος.

Στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η οδηγία του Χαμενεΐ για την αναθεώρηση της ιρανικής βάσης δεδομένων στόχων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που επικαλείται το Al Jazeera, η επικαιροποίηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα βρίσκονται εντός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η οδηγία εντάσσεται στη στρατηγική της Τεχεράνης για ενίσχυση της αποτροπής απέναντι σε ενδεχόμενες νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των αντιπάλων της.

Ενίσχυση της άμυνας με νέες τεχνολογίες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζήτησε επίσης την ενίσχυση της στρατιωτικής υποδομής πληροφοριών του Ιράν και την περαιτέρω ανάπτυξη των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του στρατιωτικού δόγματος και των τακτικών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας.

Οι οδηγίες αυτές δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (31/10), σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Τεχεράνης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.