Χανιά: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε χωράφι – Ανοίγουν υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών

Στα εργαστηριακά αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης-θρίλερ που ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου στα Χανιά, όταν εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε ελαιοπερίβολο στην περιοχή των Βουκολιών.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας 54χρονος, ο οποίος, την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο κτήμα του, εντόπισε ανθρώπινο κρανίο, οστά, γυναικεία ρούχα, ένα γυναικείο μαύρο παπούτσι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr.

Στο μικροσκόπιο εξαφανίσεις γυναικών

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία και τη συλλογή δειγμάτων, τα οποία εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν σε γυναίκα, οι έρευνες των αρχών έχουν ήδη στραφεί σε ανεξιχνίαστες παλαιότερες εξαφανίσεις γυναικών.

Oι αρχές δεν αποκλείουν να πρόκειται για 75χρονη που αγνοείται από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα ίχνη της είχαν χαθεί από τον Αλικιανό Χανίων, στην περιοχή του Πλατανιά και η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Η Σανίκο Τσαούσι, είχε αναχωρήσει το πρωί από την οικία της με προορισμό το σπίτι συγγενικού της προσώπου σε κοντινή απόσταση, όμως τα ίχνη της έσβησαν μυστηριωδώς στη διαδρομή, χωρίς έκτοτε κανένα σημείο ζωής. Το συμβάν προκάλεσε έντονο συγκλονισμό στην τοπική κοινωνία, με τους οικείους της να υποστηρίζουν εξ αρχής ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Η υπόθεση έλαβε δραματική τροπή τον Οκτώβριο του 2024, όταν η εισαγγελική έρευνα κατέληξε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο και κατά συναυτουργία, εις βάρος του ιερέα του χωριού και δύο Τσέχων εργατών -πατέρα και γιου- οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες στο τοπικό κοιμητήριο.

Βάσει του βασικού σεναρίου που εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε αρχικά από το όχημα του ιερέα, με τους εμπλεκόμενους να φέρονται στη συνέχεια ότι συνεργάστηκαν για την εξαφάνιση της σορού της — ισχυρισμούς που οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους αρνούνται κατηγορηματικά. Η δικογραφία εμπλουτίστηκε τον Απρίλιο του 2025 με νέες ποινικές διώξεις εις βάρος του κληρικού και των δύο εργατών, έπειτα από διασταύρωση μαρτυριών, οπτικοακουστικού υλικού και στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, ο ένας εκ των δύο Τσέχων εργατών προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, εμμένοντας στην αθωότητά του. Παρά τις ραγδαίες δικαστικές ενέργειες, η σορός της Σανίκο Τσαούσι παραμένει άφαντη, με την οικογένειά της να εξακολουθεί να ζητά επίμονα δικαίωση και απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr , ανοίγει επίσης και ο φάκελος μιας εξαφάνισης που είχε γίνει στην περιοχή πριν από 19 χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για εξαφάνιση που τοποθετείται χρονικά περίπου στο 2007, με τις Αρχές να αναζητούν πλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και στη σύνδεση των οστών με τη συγκεκριμένη υπόθεση.