«Φως στο Τούνελ»: Το μυστήριο της εξαφάνισης του 33χρονου γεωπόνου στην Καρύταινα Αρκαδίας – Η τελευταία διαδρομή με τη μηχανή και οι μαρτυρίες

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση του 33χρονου Κώστα Ασλανίδη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Αυγούστου 2025, στην Καρύταινα Αρκαδίας.

Ο νεαρός γεωπόνος είχε επισκεφθεί την περιοχή για να περάσει λίγες ημέρες με την οικογένειά του, όμως η τελευταία του βόλτα με τη μοτοσικλέτα εξελίχθηκε σε μια υπόθεση που παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε νέα στοιχεία και μαρτυρίες, επιχειρώντας να ανασυνθέσει τις τελευταίες κινήσεις του 33χρονου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, οι διαδρομές προς τον ποταμό Λούσιο και τα μοναστήρια της περιοχής, αλλά και μια μαρτυρία για πιθανή συνάντησή του με εποχικό δασοφύλακα.

Η τελευταία ημέρα και η βόλτα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Ο Κώστας Ασλανίδης είχε φτάσει στην Καρύταινα στις 31 Ιουλίου, προερχόμενος από το Περιστέρι, όπου διέμενε με τους γονείς του. Αγαπούσε τη φύση, τις πεζοπορίες και τις εξορμήσεις με τη μοτοσικλέτα του, ενώ συνήθιζε να επισκέπτεται την περιοχή του Λούσιου.

Το πρωί της 7ης Αυγούστου είχε αναφέρει στους συγγενείς του ότι θα έκανε μια ακόμη βόλτα στην περιοχή. Σύμφωνα με τη θεία και νονά του, Δήμητρα Κοντοπούλου, επέστρεψε προσωρινά στο σπίτι γύρω στις 10:30 και, λίγο πριν από το μεσημέρι, έφυγε ξανά.

Αυτή τη φορά πήρε μαζί του το κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά του σπιτιού, αφήνοντας πίσω το πορτοφόλι και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέφει και οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν είχαν αποτέλεσμα, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί.

«Καθώς περνούσε η ώρα, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ξεκινήσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο για να τον εντοπίσουμε και δεν απαντούσε ούτε στα τηλέφωνα ούτε σε μηνύματα. Εκεί αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι του έχει συμβεί».

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες κινήσεις του

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελούν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή, ο 33χρονος καταγράφηκε αρχικά να κατευθύνεται προς την πλατεία της Καρύταινας, όπου είχε σταθμεύσει τη μοτοσικλέτα του.

Κάμερα στην κεντρική εκκλησία φέρεται να τον κατέγραψε να επιβιβάζεται στη μηχανή και να απομακρύνεται από το σημείο. Στη συνέχεια, κινήθηκε προς την κατεύθυνση του ποταμού Λούσιου και των μοναστηριών της περιοχής, όπου καταγράφηκε και από δεύτερη κάμερα.

Από εκεί και πέρα, τα διαθέσιμα ίχνη σταματούν. Η οικογένεια γνωρίζει ότι δεν ακολούθησε τη διαδρομή προς το Ατσιχώρι, καθώς σχετική κάμερα δεν τον κατέγραψε. Ωστόσο, υπάρχει ένα γεφύρι από το οποίο μπορεί να περάσει μοτοσικλέτα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινήθηκε προς διαφορετική κατεύθυνση.

Η μοτοσικλέτα του, όπως και ο ίδιος, δεν έχουν εντοπιστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι συγγενείς του για τις διαδρομές που αναζητούσε στην περιοχή.

«Από μία μαρτυρία μάθαμε ότι στην πρώτη του βόλτα ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να πάει προς τα μοναστήρια και είχε ως πληροφορία ότι το Ελληνικό ήταν καλύτερη διαδρομή. Αυτά τα είχε ρωτήσει την προηγούμενη μέρα».

Η μαρτυρία για τον δασοφύλακα και οι αναφορές σε χασισοφυτείες

Ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του, ο Κώστας είχε συναντήσει εποχικό δασοφύλακα κοντά σε πυροφυλάκιο, αναζητώντας εναλλακτική διαδρομή για τη μοτοσικλέτα του.

Όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή, ο 33χρονος φέρεται να είχε ρωτήσει για κάποιον άλλο δρόμο ή βατό μονοπάτι, προκειμένου να κινηθεί ταχύτερα στην περιοχή. Ο δασοφύλακας φέρεται να τον είχε συμβουλεύσει να επιστρέψει από τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει, επισημαίνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή είχαν προηγηθεί αστυνομικές έρευνες για χασισοφυτείες.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας εξέφρασε τον φόβο ότι ο αγνοούμενος ενδεχομένως να είχε βρεθεί μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να δει.

«Δεν ξέρω αν επέστρεψε εκεί την ημέρα που εξαφανίστηκε. Είναι, όμως, μία περιοχή που γνώριζα ότι επισκεπτόταν. Φοβάμαι μήπως είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει και του έκαναν κακό. Όλα περνούν πλέον από το μυαλό μου. Όταν προσπάθησα να μάθω αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην περιοχή, μου είπαν ‘μην μπλέκεις’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες στα μοναστήρια του Λούσιου

Η δημοσιογραφική έρευνα επεκτάθηκε σε τρία μοναστήρια της περιοχής, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 33χρονος ενδιαφερόταν να επισκεφθεί τα συγκεκριμένα σημεία, ενώ είχε διατυπωθεί και το ενδεχόμενο να είχε φιλοξενηθεί σε κάποιο από αυτά.

Στην Ιερά Μονή Αιμυαλών, κοντά στη Δημητσάνα, μοναχός ανέφερε ότι η Αστυνομία είχε πραγματοποιήσει δύο ελέγχους, με τον δεύτερο να γίνεται έπειτα από εισαγγελική εντολή. Οι έρευνες περιλάμβαναν κελιά, αποθήκες και άλλους χώρους, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θυμόταν να έχει δει τον Κωνσταντίνο.

«Τώρα εντάξει, αν τον είχα δει και μία φορά δεν έχω συγκρατήσει το πρόσωπό του, βλέπουμε αρκετό κόσμο εδώ στο μοναστήρι», δήλωσε.

Αντίστοιχα, στην Ιερά Μονή Φιλοσόφου, μοναχός διέψευσε ότι ο 33χρονος είχε φιλοξενηθεί εκεί, εξηγώντας ότι η διαμονή επισκεπτών γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσβατη διαδρομή της περιοχής, όπου υπάρχουν απότομα πρανή και γκρεμοί.

«Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Αλλά όλη διαδρομή από την Καρύταινα μέχρι εδώ είναι όλο γκρεμούς. Αν έχει πέσει κάπου 30 – 40 μέτρα κάτω είναι δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε.

Αρνητική ήταν και η απάντηση από την Ιερά Μονή Προδρόμου. Ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Ιωσήφ Αγγελίδης, ανέφερε ότι κανείς από τους μοναχούς δεν είχε δει τον αγνοούμενο, ενώ επιβεβαίωσε ότι και εκεί είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες από τις Αρχές.