Κόρινθος: Έπεσαν κομμάτια από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – ΦΩΤΟ

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο κέντρο της Κορίνθου, όταν τμήματα οικοδομικών υλικών αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι απομάκρυναν τα κομμάτια και προχώρησαν στην τοποθέτηση προειδοποιητικών ταινιών, αποκλείοντας το επικίνδυνο τμήμα του πεζοδρομίου για την αποφυγή ατυχήματος.

Ευτυχώς, από την πτώση των οικοδομικών υλικών δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, σύμφωνα με το korinthostv.