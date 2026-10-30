Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 84-78: Δύσκολη νίκη για τους Πειραιώτες με πρωταγωνιστές Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη EuroLeague, επικρατώντας με 84-78, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 7-2.

Παρά τις σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Γουόρντ να ξεχωρίζουν.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, με τους Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Παρά την αντίδραση της Αρμάνι, που πέρασε προσωρινά μπροστά με 10-7, οι Πειραιώτες απάντησαν με σερί 9-0 και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +6 (25-19).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ιταλοί ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν το προβάδισμα με 32-31. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες (44-44).

Μετά την ανάπαυλα, ο Βεζένκοφ και ο Γουόρντ ανέλαβαν δράση, βοηθώντας τους «ερυθρόλευκους» να διατηρήσουν τον έλεγχο. Ο ΜακΙντάιρ έβαλε την υπογραφή του στην τρίτη περίοδο με εύστοχο τρίποντο, διαμορφώνοντας το 69-61.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε ακόμη και στο +11 (74-63), αλλά η Αρμάνι επέστρεψε στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 74-70. Στα κρίσιμα σημεία, οι Εντζάι και Τζόσεφ έδωσαν πολύτιμες λύσεις, ενώ οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν την πίεση και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο τελικό 84-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78