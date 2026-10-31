Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Halloween με πεντάρες στη Γαλλία, «κέρασε» τεσσάρα τη Μάιντζ η Έλβερσμπεργκ και «παγωμάρα» στη Βιγιαρεάλ

Άρωμα… Halloween είχε η Παρασκευή στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με πεντάρες, τεσσάρες και ποδοσφαιρικούς εφιάλτες.

Η Νις διέλυσε τη Ρεν πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό, η Έλφερσμπεργκ τρόμαξε τη Μάιντς, η Εσπανιόλ «πάγωσε» τη Βιγιαρεάλ, ενώ η Παρί έκανε πάρτι με τη Χάβρη και η Λιλ πήρε το ντέρμπι με τη Λανς.

Επιστροφή στις νίκες για την Εσπανιόλ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ στο «Ceramica», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της LaLiga.

Έπειτα από έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα σημαντικό τρίποντο, χάρη στο γκολ του Καμπρέρα στο 60ό λεπτό, μετά από ασίστ του Θαραγόθα.

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Συνεχίζει την τρελή πορεία της η «Σταχτοπούτα» Έλβερσμπεργκ

Η Έλφερσμπεργκ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Bundesliga, καθώς επικράτησε με 4-1 της Μάιντζ και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, μετά την αναμέτρηση που άνοιξε την 8η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο ημίχρονο, με τους Κέιντελ (7′), Ονιέκα (26′) και Κράτενμαχερ (45’+1′) να διαμορφώνουν το 3-0. Στο δεύτερο μέρος, ο Κάμπελ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 90’+1′, ενώ ο Χόλερμπαχ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Η Μάιντζ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Πος με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

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Βαριά ήττα της Ρεν πριν από τον Ολυμπιακό

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό η Ρεν, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 5-2 από τη Νις, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Η αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» στην 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (4/11, 17:30) δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων. Ο Γουαχί άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 12′, ο Σιμάνσκι ισοφάρισε στο 15′, όμως ο επιθετικός της Νις ευστόχησε ξανά από την άσπρη βούλα στο 34′, πετυχαίνοντας το 2-1.

Ο Κλος στο 45’+2′ και ο Αμουρά στο 52′ έδωσαν προβάδισμα τριών τερμάτων στη Νις, με τον Ντιά να μειώνει στο 58′. Ο Γουαχί ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ στο 73′, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πέρασε με το εμφατικό 5-1 από την έδρα της Χάβρης και έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες, παραμένοντας στην κορυφή της Ligue 1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ασράφ Χακίμι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ με τέρματα στο 28′, το 55′ και το 69′. Οι Χοντς (26′) και Μαγιουλού (69′) πέτυχαν τα υπόλοιπα γκολ των Παριζιάνων, ενώ η Χάβρη είχε προηγηθεί στο 18′ με τον Μαγιά.

Με πρωταγωνιστή τον Ολιβιέ Ζιρού, η Λιλ επικράτησε με 1-0 της Λανς στο «Stade Pierre-Mauroy» και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας στους δύο βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο πολύπειρος Γάλλος επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό και χάρισε στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.