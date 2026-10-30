Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Χάος με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο – Ο πρόεδρος Ναβρότσκι επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία

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Σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση ξέσπασε την Παρασκευή (30/10) στην Πολωνία, αναγκάζοντας τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να διακόψει την πτήση του προς τη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στη Βαρσοβία. Η αιφνιδιαστική απόφαση ελήφθη ενώ αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης για την ηγεσία του, διαδηλώσεων και καταγγελιών περί απόπειρας παράνομης κατάληψης του θεσμού. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συνταγματικής τάξης.

Σύμφωνα με το Reuters και πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρολ Ναβρότσκι βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Ντακάρ, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημες συναντήσεις και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Ωστόσο, τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στη Βαρσοβία τον οδήγησαν στην απόφαση να ακυρώσει την επίσκεψη.

«Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Η πολωνική προεδρία επιβεβαίωσε επισήμως ότι η απόφαση συνδέεται με τις εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το αεροπλάνο έκανε αναστροφή πάνω από τη Μάλαγα

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του Πολωνού προέδρου αποτυπώθηκε και στις πλατφόρμες παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με τη Wirtualna Polska, το προεδρικό αεροσκάφος, με κωδικό κλήσης PLF101, είχε ήδη φτάσει πάνω από τη νότια Ισπανία, στην περιοχή της Μάλαγα, όταν άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε πίσω προς τη Βαρσοβία.

Η πτήση συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς χιλιάδες χρήστες παρακολουθούσαν την αλλαγή πορείας μέσω της υπηρεσίας Flightradar24.

Σύμφωνα με το πολωνικό Radio Wnet, την ίδια απόφαση ακολούθησε και δεύτερο κυβερνητικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν μέλη της αποστολής και δημοσιογράφοι.

Ο δημοσιογράφος Μάρεκ Σλαβίνσκι, που ταξίδευε με την προεδρική αποστολή, δήλωσε στην εφημερίδα Fakt ότι οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τον πιλότο περίπου στις 18:00, πριν ακόμη δημοσιευτεί η ανακοίνωση του Ναβρότσκι.

Η ξαφνική αλλαγή προκάλεσε αρχικά ανησυχία στους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί στην Πολωνία.

UWAGA – Służby na polecenie Donalda Tuska szturmują budynek Trybunału Konstytucyjnego – Ludzie zebrani pod Trybunałem próbują odeprzeć ten atak – Karol Nawrocki, lecący z wizytą międzynarodową do Senegalu, zawraca samolot, by przywrócić porządek w kraju To jest całkowita abstrakcja. To jest zamach stanu. — Pan_komentator (@PanP23929) October 30, 2026

Τι συνέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Η κρίση ξέσπασε όταν στην ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας εμφανίστηκε ανακοίνωση σχετικά με την άμεση διακοπή των υπηρεσιακών καθηκόντων του προέδρου του θεσμού, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και του αντιπροέδρου, Μπαρτολομιέι Σοχάνσκι.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, η απόφαση εκδόθηκε από τη δικαστή Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία ανέλαβε, κατά τη δική της ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, καθήκοντα προσωρινής επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η διακοπή των καθηκόντων των δύο αξιωματούχων προβλέπεται να διαρκέσει έναν μήνα, μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Σύμφωνα με τη Rzeczpospolita, η απόφαση αιτιολογήθηκε, μεταξύ άλλων, με την καταγγελία ότι η μέχρι τότε ηγεσία εμπόδιζε τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των δικαστών και τον ορισμό δικαστικών συνθέσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα επικαλέστηκε διατάξεις του πολωνικού δικαστικού δικαίου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει νομική βάση για την προσωρινή απομάκρυνση των δύο προσώπων από τα καθήκοντά τους.

Ωστόσο, η νομιμότητα της απόφασης αμφισβητείται έντονα, ακόμη και μεταξύ νομικών που έχουν ασκήσει κριτική στη μέχρι σήμερα λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Conflict over Poland’s Constitutional Tribunal escalates in Warsaw: judge suspends its leadership and president cuts short Africa trip A de facto power struggle has erupted within one of Poland’s most important state institutions in Warsaw today. For now, the outcome of this confrontation remains uncertain. Judge Anna Korwin-Piotrowska called the police to the grounds of the Constitutional Tribunal, citing a potential threat to the safety of judges and staff. Police did not enter the building, but a significant number of officers have been deployed in the surrounding area. Korwin-Piotrowska suspended Tribunal President Bogdan Święczkowski and his deputy, Bartłomiej Sochański, for one month, temporarily taking charge of the institution herself. Jarosław Kaczyński, leader of the opposition Law and Justice (PiS) party, called the developments a “coup” and urged Polish President Karol Nawrocki to intervene. Nawrocki has cut short his visit to Senegal and is returning to Poland. The conflict stems from a deep division over the composition of the court. Donald Tusk’s government refuses to recognise the Tribunal’s rulings because of judges appointed under the previous PiS government. Meanwhile, Nawrocki and Święczkowski refuse to recognise judges elected by the Sejm in 2026. Korwin-Piotrowska is among them: the president refused to accept her oath of office, while Święczkowski had previously prevented her from participating in court proceedings. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Δύο αντίπαλες ανακοινώσεις και καταγγελίες για κατάληψη του δικαστηρίου

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν, λίγο μετά την αρχική ανακοίνωση, η ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου παρουσίασε πρόβλημα πρόσβασης.

Στη συνέχεια, από τον λογαριασμό του θεσμού στην πλατφόρμα X δημοσιεύτηκε μήνυμα που κατήγγειλε παράνομη κατάληψη της επίσημης ιστοσελίδας.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι εξακολουθεί να είναι πρόεδρος του δικαστηρίου και ότι ο Μπαρτολομιέι Σοχάνσκι παραμένει αντιπρόεδρος.

Παράλληλα, αμφισβητήθηκε η ιδιότητα της Άννας Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ως δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Οι συντάκτες της ανακοίνωσης κατηγόρησαν όσους συμμετείχαν στις ενέργειες αυτές για απόπειρα πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με το Onet, ο Σφιεντσκόφσκι επιχείρησε αργότερα να εισέλθει στο κτίριο του δικαστηρίου, χωρίς να του επιτραπεί η πρόσβαση.

Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο του θεσμού συνδέεται με μια πολύχρονη διαμάχη γύρω από τον διορισμό των δικαστών και τη νομιμότητα της σύνθεσής του.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος Ναβρότσκι είχε αρνηθεί να δεχθεί την ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που είχαν επιλεγεί από το κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, ο Σφιεντσκόφσκι υποστήριζε ότι οι δικαστές αυτοί δεν μπορούσαν να αναλάβουν καθήκοντα χωρίς την προβλεπόμενη ορκωμοσία.

Η σύγκρουση αυτή είχε οδηγήσει σε παρατεταμένη δυσλειτουργία του θεσμού.

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το δικαστήριο και τρεις συλλήψεις

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, στη λεωφόρο Σούχα της Βαρσοβίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ενεργούσε έπειτα από προειδοποίηση της δικαστή Άννας Κόρβιν-Πιοτρόφσκα για ενδεχόμενους κινδύνους κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας δικαστών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, υπήρχε επίσης κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης εξαιτίας των συγκεντρώσεων έξω από το κτίριο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις της περιορίζονταν στον εξωτερικό χώρο του δικαστηρίου και στη γύρω περιοχή και ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Διέψευσε επίσης αναφορές ότι απομάκρυνε διά της βίας μέλη της υπηρεσίας φύλαξης του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το PAP, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να πέρασαν πάνω από την περίφραξη και να εισήλθαν παράνομα στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύτηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Για τους συλληφθέντες εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο.

🇵🇱‼️ | ÚLTIMA HORA — Crisis institucional en Polonia: el presidente Karol Nawrocki ordenó dar la vuelta a su avión en pleno vuelo a Senegal después de que la policía del Gobierno de Donald Tusk irrumpiera en el recinto del Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, la web del tribunal anunció de golpe la suspensión de su presidente. El tribunal lo denuncia como una toma ilegal y un golpe de Estado. Nawrocki: “En un momento así, el presidente debe estar en Polonia”. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 30, 2026

Σφοδρή αντιπαράθεση Τουσκ και Κατσίνσκι

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεση πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και την αντιπολίτευση.

Ο Τουσκ υπερασπίστηκε την ανάγκη αποκατάστασης του κράτους δικαίου, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση όσων χαρακτήρισε παράνομες πρακτικές των προηγούμενων ετών αποτελεί αναγκαία διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, κατήγγειλε απόπειρα κατάληψης του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο ίδιος βρέθηκε έξω από την έδρα του δικαστηρίου και κάλεσε τον πρόεδρο Ναβρότσκι να χρησιμοποιήσει τις συνταγματικές του αρμοδιότητες προκειμένου να σταματήσει τις εξελίξεις.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, η πρώην πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Γιούλια Πσιλέμπσκα και άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης.

Η αντιπαράθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για επίθεση σε συνταγματικό θεσμό.

Διαφωνούν ακόμη και οι νομικοί για τη νομιμότητα των αποφάσεων

Σύμφωνα με τη Rzeczpospolita, η απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει προκαλέσει αντιπαράθεση και στον νομικό κόσμο της Πολωνίας.

Ο συνταγματολόγος Μάρτσιν Μάτσακ, παρότι έχει ασκήσει κριτική στον Σφιεντσκόφσκι, αμφισβήτησε τη νομική βάση της διαδικασίας, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ερμηνεία του νόμου θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο.

Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Γέζι Στέπιεν ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν τυπικά νομικά ερείσματα για τη συγκεκριμένη ενέργεια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση.

Η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συγκαλέσει γενική συνέλευση των δικαστών στις 3 Νοεμβρίου, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα ποια από τις δύο πλευρές θα αναγνωριστεί ως νόμιμη διοίκηση του θεσμού.

UPDATE: Poland’s President Karol Nawrocki has turned his plane AROUND over Spain and is flying back to Warsaw after police were sent onto the grounds of the Constitutional Tribunal. > “At a moment like this, the President must be in Poland,” Nawrocki wrote, cutting short his trip to Senegal

> The Tribunal’s own account says Święczkowski is still its president and calls the move an unlawful takeover

> Crowds with Polish flags are gathering outside the court, with Kaczyński and Morawiecki on scene Police at a high court on a Friday night is not how you restore the rule of law. 🎥 @bgraczak

per PAP/Reuters/Euronews — James Reichert (@_jamesreichert) October 30, 2026

Γιατί ο Ναβρότσκι ακύρωσε τη σημαντική επίσκεψη στη Σενεγάλη

Η απόφαση του Πολωνού προέδρου να διακόψει την πτήση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του προγράμματος της επίσκεψης που ακυρώθηκε.

Ο Ναβρότσκι επρόκειτο να μεταβεί στο Ντακάρ, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Σενεγάλης, Μπασίρου Ντιομαγέ Φαγέ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολωνικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τις διμερείς σχέσεις, την οικονομική συνεργασία και τις προοπτικές μόνιμης συμμετοχής της Πολωνίας στην G20.

Επιπλέον, ο Πολωνός πρόεδρος επρόκειτο να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ, την πρώτη ολυμπιακή διοργάνωση που φιλοξενείται στην αφρικανική ήπειρο.

Ωστόσο, η κλιμάκωση της θεσμικής αντιπαράθεσης στην πατρίδα του οδήγησε στην αιφνιδιαστική επιστροφή του.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, μετά την επιστροφή του στη Βαρσοβία προγραμματίστηκε συνάντησή του με τον πρώτο πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι.

Η επιστροφή του προεδρικού αεροσκάφους από τους ουρανούς της Ισπανίας αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει πλέον η Πολωνία. Με δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους και έντονη αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των αποφάσεων, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη σοβαρή δοκιμασία για τους θεσμούς της.