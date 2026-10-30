«Χωριάτικο»: Άφαντη παραμένει η γυναίκα-«σκιά» του “Mr Χωριάτικο” – Πώς εξαφανίστηκε η 43χρονη από τη Ρωσία – ΒΙΝΤΕΟ

Την ώρα που όλο και περισσότερα στοιχεία για το μεγάλο κύκλωμα με επικεφαλής τον “Mr Χωριάτικο” έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ένα πρόσωπο που ίσως είναι και πρόσωπο – “κλειδί”, εξακολουθεί να είναι εκτός κάδρου των ερευνών, καθώς έχει εξαφανιστεί. Πρόκειται για μία γυναίκα ρωσικής καταγωγής, η οποία θεωρείται κάτι σαν “σκιά” του αρχηγού της εγκληματικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, η γυναίκα – «σκιά» του «Mr Χωριάτικο», μια 43χρονη από τη Ρωσία, η γνωστή στο κύκλωμα ως Εκατερίνα, παραμένει άφαντη. Ήταν μαζί του ένα 24ωρο πριν εντοπιστεί στα Γιάννενα ο “Mr Χωριάτικο”. Είχε πάει μαζί της για φαγητό στους Αγίους Θεοδώρους, για να μπερδέψει την Ασφάλεια που τον παρακολουθούσε, θέλοντας να δείξει ότι δεν έχει σκοπό να φύγει εκτός χώρας.

Όμως, εκείνη την ημέρα φέρεται να έδωσε εντολή στη συγκεκριμένη γυναίκα να απομακρύνει από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων το όχημά του και να επιστρέψει στην Αθήνα, όπως και έγινε. Η Ασφάλεια την ακολούθησε και είδε ότι ήταν μόνη της και ότι είχαν… χάσει τον Mr Χωριάτικο. Εκείνος είχε κερδίσει χρόνο, φτάνοντας έως την Αμφιλοχία, και εκείνη εξαφανίστηκε.

Αμύθητο χρήμα στη Ρόδο – Ήθελαν πλωτό εστιατόριο

Από μαρτυρίες και έγγραφα που αποκαλύπτουν την ανεξέλεγκτη δράση της οργάνωσης στη Ρόδο. Στο κύκλωμα δεν έφταναν μόνο οι παραλίες του νησιού, ήθελαν και πλωτό εστιατόριο. Όμως και εδώ φαίνεται πως δεν ακολουθήθηκε η νομιμότητα. Το καλοκαίρι του 2025, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ζήτησε να απομακρυνθεί η συγκεκριμένη πλωτή επιχείρηση.

«Ο χώρος εγκατάστασης της πλωτής κατασκευής βρίσκεται εντός του οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση απομάκρυνση της τρίσταθμης πλωτής κατασκευής» αναφέρεται σε έγγραφο. Όμως η επιχείρηση λειτούργησε και το 2026.

Επίσης η επιχείρηση, στον Ναυτικό Όμιλο της Ρόδου, ήταν μία από τις πιο χρυσοφόρες του κυκλώματος. Πριν από λίγα 24ωρα σφραγίστηκε. Έκοβε χρήμα όλο το καλοκαίρι, αλλά σφραγίστηκε μετά το τέλος της σεζόν. Και φαίνεται ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση.

Στις 10 οι προφυλακίσεις για το κύκλωμα – Στη φυλακή η κόρη του αρχιλογιστή και δύο επιχειρηματίες της Ρόδου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν την Παρασκευή μετά τις απολογίες τους η λογίστρια και κόρη του αρχιλογιστή του κυκλώματος καθώς και δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο» έχουν φτάσει τις 10.

Παράλληλα, ο φερόμενος ως αρχιλογιστής της οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», λόγω της ηλικίας και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος. Προφυλακισμένος είναι επίσης ένας άνδρας με το προσωνύμιο «Άκης», ο οποίος φέρεται να παρείχε υπηρεσίες προστασίας στον επιχειρηματία τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν απλώς υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του και ότι δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, λαμβάνονταν αποκλειστικά από εκείνον.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με την δεύτερη ομάδα 29 κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι πρόσωπα που κατά την δικογραφία αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα της οργάνωσης ως επιχειρηματίες, λογιστές, εικονικοί υπεύθυνοι εταιριών , υπάλληλοι επιχειρήσεων κ.ά.. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητα τους αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ισχυριζόμενοι ότι απλώς εκτελούσαν εντολές που λάμβαναν έναντι χαμηλών αμοιβών ή μισθών.

Εν τω μεταξύ, πολυτελή αυτοκίνητα, χρυσές λίρες και πανάκριβα ρολόγια εντόπισε η Ελληνική Αστυνομία στα κρησφύγετα του κυκλώματος του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, που ζούσε στη χλιδή με χρέη 95,5 εκατομμυρίων.

Παράλληλα, παραμένει άφαντος ο 52χρονος Ιγκόρ, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη και δεξί χέρι του προσώπου που οι Αρχές θεωρούν εγκέφαλο της οργάνωσης.

Ωστόσο, η έρευνα δεν σταματά στους ήδη συλληφθέντες. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αστυνομίας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 90 ακόμη κατηγορούμενοι, πέραν εκείνων για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις, με την έκδοση πρόσθετων ενταλμάτων, νέες συλλήψεις και κλήσεις κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.