Σύλβια Δεληκούρα: «Εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη» – Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή

Το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, η Σύλβια Δεληκούρα ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Η γνωστή ηθοποιός, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στη προσωπική της ζωή και εξομολογήθηκε πως εδώ και έναν χρόνο έχει χωρίσει.

Στην αρχή της συνέντευξής της, προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο για την ίδια, με πληροφορίες τόσο για την επαγγελματική της όσο και για την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός βλέποντας το βίντεο ξέσπασε σε γέλια και στη συνέχεια εξήγησε πως: «Ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, σας ευχαριστώ. Κλαίω από τα γέλια γιατί είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, απλά… Θέλω να ενημερώσω, ότι εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη. Δεν είμαστε μαζί».

«Τώρα, δεν ενδιαφέρει. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Δεν θα το έλεγα να ξέρετε, αν δεν έβλεπα όλο αυτό», συνέχισε η Σύλβια Δεληκούρα.