Αθήνα: Οδηγός μεταφέρει με μηχανάκι μπουκάλες αερίου και κάρβουνα – Το όχημα δεν έχει ούτε φώτα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συνεχίζονται τα επικίνδυνα φαινόμενα οδήγησης στην Αθήνα. Μία φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr γεννά εκ νέου σοβαρές απορίες για τον τρόπο που μεταφέρονται αντικείμενα τα οποία μπορούν να γίνουν εν δυνάμει επικίνδυνα.

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχθεί πίσω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται ένας οδηγός μικρού δίκυκλου να μεταφέρει δύο μπουκάλες – φιάλες μάλλον με αέριο πίσω και άλλη μία την έχει στα πόδια του. Παράλληλα, έχει και δύο σακιά με κάρβουνα.

Αρχικά, σημειώνεται ότι τίθεται θέμα για την ευστάθεια του οχήματος. Επιπλέον, πρόκειται για εύφλεκτα υλικά, για τα οποία ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα συμβεί κάτι πολύ άσχημο, όσο σύνηθες και να μην είναι.

Υπάρχει όμως μία ακόμα λεπτομέρεια. Το μηχανάκι δεν φέρει φώτα. Τουλάχιστον στο πίσω μέρος του.

Δείτε τη φωτογραφία:

Επισημαίνεται ότι μία φιάλη συστήνεται να μεταφέρεται πάντα σε όρθια θέση και όχι ξαπλωμένη, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, η συνολική χωρητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 κιλά, ενώ δεν πρέπει να μεταφέρονται περισσότεροι από δύο κύλινδροι σε ένα αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή.