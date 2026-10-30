Σεισμός ανοιχτά της Σιθωνίας: «Έγινε στην προέκταση του ρήγματος της Ανατολίας, αισθητός σε Λήμνο και Σποράδες» – Τι λέει στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

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«Πρόκειται για αυξημένης σεισμικότητας περιοχή» τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας για τα 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σιθωνίας και με εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο κ. Λέκκας μιλώντας στο enikos.gr, υποστήριξε ότι «ο σεισμός δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ έγινε αισθητός σε κοντινές περιοχές, όπως οι Σποράδες, η Λήμνος, η Κατερίνη κ.α.».

Όπως υποστήριξε, το σημείο του σεισμού είναι «στην προέκταση του ρήγματος της Ανατολίας, στο Κεντρικό Αιγαίο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ακόμη και σε ένα αρνητικό σενάριο μεγαλύτερου σεισμού ή μετασεισμού, δεν μας προκαλεί ανησυχία γιατί δεν υπάρχουν κοντά κατοικημένες περιοχές».

«Είμαστε σε επιφυλακή και παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.