Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που καλλιεργούσαν 135 δενδρύλλια κάνναβης σε θερμοκήπιο

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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών σε περιοχή του Ηρακλείου, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το «καμουφλαρισμένο» φυτώριο στην είσοδο

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν θερμοκήπιο που διατηρούσαν από κοινού οι δύο συλληφθέντες.

Στην περίμετρο της εγκατάστασης, ακριβώς δίπλα στην είσοδο, οι δράστες είχαν κρύψει επιμελώς, κάτω από πυκνή φυσική βλάστηση συνολικά 135 δενδρύλλια κάνναβης. Τα φυτά, ύψους έως 15 εκατοστών, βρίσκονταν τοποθετημένα σε πλαστικά γλαστράκια σποράς, έτοιμα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Κατάσχεση κυνηγετικού όπλου και παράνομη διαμονή

Στους ελέγχους που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων αλλά και σε σωματικές έρευνες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε η προβλεπόμενη άδεια κατοχής, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατά την εξακρίβωση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων διέμενε χωρίς τα νόμιμα έγγραφα στη χώρα.

Τα κατασχεθέντα δενδρύλλια πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.