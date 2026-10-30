Ραφήνα: Θρίλερ με 30χρονο που εντοπίστηκε νεκρός έξω από κατάστημα

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ραφήνα, όπου ένας άνδρας ηλικίας μόλις 30 ετών εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί (Παρασκευή 30/10), με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, ο 30χρονος, κάτοικος της Ραφήνας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυλή, κοντά σε επιχείρηση στην περιοχή της Λεωφόρου Φλέμινγκ.

Όπως μεταδίδει το rpn.gr, τον άνδρα εντόπισαν νεκρό οι υπάλληλοι της επιχείρησης περίπου στις 8 το πρωί, όταν έφτασαν στο σημείο για να ανοίξουν το κατάστημα. Ο 30χρονος βρισκόταν έξω από την αποθήκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ραφήνας και κλιμάκιο της Σήμανσης, που συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του 30χρονου.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και δεν φέρει εξωτερικές κακώσεις, ωστόσο, αναμένεται να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.