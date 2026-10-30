Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 80χρονου στο Γαλάτσι: Συνελήφθη ο 48χρονος που μπήκε σπίτι του για να κλέψει και τον στραγγάλισε

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση δολοφονίας του 80χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του τον περασμένο Ιούλιο στο Γαλάτσι. Όπως είχε προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου επήλθε έπειτα από στραγγαλισμό.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ως δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ένας 48χρονος, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του ηλικιωμένου, με σκοπό την κλοπή. Ο δράστης, δεν δίστασε να στραγγαλίσει το ανυπεράσπιστο θύμα του, ενώ έψαχνε το σπίτι για να βρει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Ο ηλικιωμένος είχε εντοπιστεί νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.

Ο δράστης συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (29/10) με βάση σχετικό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί σε βάρος του και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. ανθρωποκτονία 80χρονου ημεδαπού, που διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 24-7-2026 στην περιοχή του Γαλατσίου.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 25-7-2026, εντοπίστηκε νεκρός ο 80χρονος εντός οικίας στην περιοχή του Γαλατσίου και μετά από ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του επήλθε μετά από στραγγαλισμό.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησε τον 48χρονο αλλοδαπό ως δράστη της ανθρωποκτονίας.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 48χρονος εισήλθε στην οικία του 80χρονου με σκοπό την κλοπή, όπου τον στραγγάλισε.

Επιπρόσθετα στο υπνοδωμάτιο του 80χρονου διαπιστώθηκαν διασκορπισμένα είδη στο χώρο, ενώ είχε αφαιρεθεί και συρτάρι κομοδίνου.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, δυνάμει του οποίου συνελήφθη πρωινές ώρες της 29-10-2026.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.