Πολιτική θύελλα στην Ισπανία: Αμετακίνητος ο Ισπανός υπ. Μεταφορών μετά το πολύνεκρο δυστύχημα – «Δεν παραιτούμαι, το δίκτυο είναι ασφαλές»

Αμετακίνητος στη θέση του δηλώνει ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, απορρίπτοντας τα αιτήματα παραίτησης μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα του Τολέδο, την ώρα που η αντιπολίτευση και πρώην σύμμαχοι της κυβέρνησης ζητούν απόδοση ευθυνών για την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

«Δεν παραιτούμαι»

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ούρδα.

Παραδέχόμενος ότι η πίεση είναι τεράστια, τόνισε ότι ο δικός του «τρόπος ανάληψης ευθύνης είναι να αντιμετωπίζω τα γεγονότα».

«Υποχρέωσή μου είναι να λύσω το πρόβλημα και να δώσω εξηγήσεις», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο, όπου αποκάλυψε ότι το σύστημα ασφαλείας LZB, η βλάβη του οποίου προκάλεσε το δυστύχημα, παρουσίασε δυσλειτουργία 170 φορές φέτος, ποσοστό που χαρακτήρισε «εντός των ευρωπαϊκών κανόνων».

Παράλληλα, εξήγησε ότι το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe, που συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία της Iryo στην Ούρδα, συνάντησε «πράσινο φως» πριν από τη σύγκρουση, καθώς στο τρένο της Iryo -που είχε ακινητοποιηθεί- είχε δοθεί εντολή για αναχώρηση, αλλά απέτυχε να φύγει.

Από το πρωί, το «Λαϊκό Κόμμα» (PP) ζήτησε ανοιχτά την παραίτησή του για πρώτη φορά.

Η εκπρόσωπος του PP, Έστερ Μουνιόθ, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να είναι παρών» την Τρίτη ενώπιον του Κογκρέσου. «Αν δεν παραιτηθούν, θα τους αναγκάσουμε να φύγουν στην κάλπη», δήλωσε ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι «η εμπιστοσύνη στο σύστημα τρένων υψηλής ταχύτητας έχει κλονιστεί» και ότι αποτελεί πλέον ευθύνη της κυβέρνησης όχι μόνο να ερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος αλλά και «να προσφέρει λύσεις ώστε να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ο Όσκαρ Πουέντε αντιλαμβάνεται ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στο σιδηροδρομικό σύστημα έχει «ραγίσει», αλλά διαβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να «έχει πίστη».

«Πιστεύω ότι είναι ασφαλές και τα γεγονότα που συνέβησαν είναι εξαιρετικά σπάνια», ανέφερε στη δεύτερη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το δυστύχημα της Ούρδα.

Ερωτηθείς εάν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να πείσει ξανά τους πολίτες ότι τα τρένα είναι ασφαλή, ο Πουέντε απάντησε: «Λοιπόν, εγώ έχω την ευθύνη τώρα και μπορώ να το κάνω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό, το ίδιο και ο Πρωθυπουργός».

«Απαραίτητη μια σωστή πολιτική απάντηση»

Η υποψήφια του συνασπισμού «Comuns», Άντα Κολάου, ζητεί επίσης την παραίτηση του υπουργού Πουέντε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης δήλωσε στην καταλανική πρωτεύουσα ότι το κόμμα της είχε ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα στο Γραφείο του Σάντσεθ το ίδιο πρωί, καθώς θεωρούν απαραίτητη την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

«Δεν πρόκειται να φανούμε επιπόλαιοι για το αν αυτή η παραίτηση πρέπει να συμβεί σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, αλλά πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό».

Σε συνέντευξη Τύπου, η ηγέτιδα των Comuns επικαλέστηκε τις δηλώσεις του ίδιου του Πέδρο Σάντσεθ για να δικαιολογήσει την απαίτησή της.

«Εάν θεωρούμε απαράδεκτο να έχουν συμβεί αυτές οι δύο τραγωδίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, και αποδεχόμαστε ότι η εμπιστοσύνη στο σύστημα έχει πράγματι κλονιστεί, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πολιτική απάντηση που να είναι ταυτόχρονα κατάλληλη και ταχεία», ανέφερε.

Η Κολάου παραδέχθηκε ότι ο Πουέντε «δεν είχε άμεση εμπλοκή σε αυτό το τραγικό ατύχημα», επέμεινε όμως ότι «είχε πολιτική ευθύνη».

«Αυτό συνέβη ήδη τον περασμένο Ιανουάριο, και είχαμε πει τότε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξανασυμβεί, κι όμως συνέβη ξανά», θρήνησε.

Η εξήγηση του Πουέντε για το «πράσινο φως»

Ο Όσκαρ Πουέντε εξήγησε πώς το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe που συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία της Iryo πέρασε με πράσινο φως πριν από τη σύγκρουση.

Στης Iryo είχε δοθεί το πράσινο φως για να συνεχίσει το ταξίδι της, αλλά απέτυχε να το πράξει επειδή δεν μπόρεσε να επανεκκινήσει το σύστημα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, τα τρένα λειτουργούσαν με το πλευρικό σύστημα σηματοδότησης ASFA μετά την αποτυχία του συστήματος LZB.

«Το σύστημα ASFA διαθέτει φυσικά τμήματα, φωτεινούς σηματοδότες και σήμα ανίχνευσης πριν από το φως», εξήγησε. «Γιατί αυτό το φως γίνεται πράσινο, αφήνοντας το εισερχόμενο τρένο εντελώς απροετοίμαστο;», διερωτήθηκε.

«Επειδή του λένε, αφενός, να προχωρήσει με μέγιστη ταχύτητα και, αφετέρου, όταν φτάνει στον σηματοδότη, τον βρίσκει πράσινο, υποδεικνύοντας ότι έχει ελεύθερο δρόμο».

Το τρένο της Iryo πλησιάζει σε πράσινο φανάρι, και επομένως το προηγούμενο σήμα (προειδοποιητικό σήμα) είναι επίσης πράσινο. Αυτό είναι το σήμα που συναντά το τρένο AVE πριν από τη σύγκρουση.

«Είναι ένα σήμα που δίνει μια ένδειξη στον μηχανοδηγό», είπε ο Πουέντε.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο τρένο της Iryo δίνεται άδεια να προχωρήσει, ο σηματοδότης γίνεται πράσινος και η διαδρομή του χαράσσεται. Ενημερώνεται για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια του επιτρέπεται να φύγει. Ένα σημαντικό χρονικό διάστημα περνάει από το πράσινο φως μέχρι να ειδοποιηθεί η Iryo να φύγει, μέχρις ότου η Iryo αποτύχει να κινηθεί και συμβεί η σύγκρουση», εξήγησε.

Ενδιάμεσα, υπάρχουν δύο επικοινωνίες: η μία από το κέντρο ελέγχου προς την Iryo που της λέει να φύγει, και η άλλη από τον μηχανοδηγό του τρένου προς το κέντρο ελέγχου για να ξεκινήσει η κίνηση.

Επομένως, «το κέντρο ελέγχου λαμβάνει πληροφορίες ότι η Iryo είναι ακινητοποιημένη πριν από το πράσινο φως».

Ωστόσο, ο Πουέντε απέφυγε να το χαρακτηρίσει λάθος.

«Απλώς λέω ότι υπήρχε πράσινο φως με ένα τρένο σταματημένο μπροστά που δεν μπορούσε να κινηθεί για αρκετά λεπτά, εμποδίζοντας το τρένο που ακολουθούσε να προειδοποιηθεί ότι ένα άλλο τρένο ήταν ακινητοποιημένο. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα ορατά σε μια οθόνη, η οποία δείχνει δραματικά το ένα τρένο να πλησιάζει ενώ το άλλο παραμένει στάσιμο», κατέληξε.