Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τα 10 κρίσιμα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που θα διαμορφώσουν τα αποτελέσματα

Καθώς οι ΗΠΑ μετρούν αντίστροφα για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές (midterms), η Washington Post συγκεντρώνει και αναλύει τα δέκα κρίσιμα δεδομένα των δημοσκοπήσεων που σκιαγραφούν το πολιτικό τοπίο, καταγράφοντας την αποδυνάμωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη δυσπιστία απέναντι στα κόμματα και τις κρίσιμες μετατοπίσεις των ψηφοφόρων.

Ο Τραμπ έχασε την αξιοπιστία του στην οικονομία

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, οι περισσότεροι Αμερικανοί ενέκριναν τους χειρισμούς του στην οικονομία, ενισχύοντας την εικόνα του ως ενός πολιτικού με επιχειρηματικό δαιμόνιο — κάτι που τον βοήθησε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024.

Ωστόσο, η δεύτερη θητεία του εξελίσσεται διαφορετικά, σύμφωνα με τη Washington Post.

Όπως καταγράφεται σε σχετικό γράφημα που βασίζεται σε δημοσκοπήσεις του Economist-YouGov, η καθαρή αποδοχή του Τραμπ για την οικονομία (ποσοστό αποδοχής μείον αποδοκιμασίας) ξεκίνησε στο +12 στην αρχή της θητείας του, έπεσε στο περίπου -10 λίγους μήνες μετά το 2025, υποχώρησε στο -20 στα τέλη του 2025 και κατρακύλησε κάτω από το -30 στα μέσα του 2026.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι δασμοί του Τραμπ και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, στερώντας στον ίδιο και τους Ρεπουμπλικανούς ένα βασικό προεκλογικό επιχείρημα.

Τα κορυφαία ζητήματα

Μέσα από δεκάδες εθνικές και πολιτειακές δημοσκοπήσεις φέτος, οι ψηφοφόροι έχουν δηλώσει ότι η οικονομία, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες στην ψήφο τους.

Φυσικά, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και για άλλα θέματα: όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του Pew, σημαντικές πλειοψηφίες θεωρούν σημαντικά το μέλλον της δημοκρατίας, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, την εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική και την εγκληματικότητα.

Ωστόσο, όταν δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα ρώτησε τους ψηφοφόρους αυτόν τον μήνα να κατονομάσουν το κορυφαίο ζήτημα,

το 22% επέλεξε την οικονομία ,

επέλεξε την , το 11% ανέφερε ειδικά τον πληθωρισμό ή το κόστος ζωής ,

ανέφερε ειδικά τον , το 10% τη μετανάστευση και

τη και το 7% την εξωτερική πολιτική.

Τα «πολιτιστικά» ζητήματα

Πέρα από τις παραδοσιακές πολιτικές συζητήσεις, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δώσει έμφαση στην κριτική ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει υπερβολικά «woke» σε ζητήματα φυλής και σεξουαλικότητας.

Δημοσκόπηση του CNN την περασμένη άνοιξη έδειξε ότι οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι:

το 47% δήλωσε ότι η κοινωνία « έχει προχωρήσει υπερβολικά », αποδεχόμενη διαφορετικές κουλτούρες, ταυτότητες φύλου και σεξουαλικούς προσανατολισμούς,

δήλωσε ότι η κοινωνία « », αποδεχόμενη διαφορετικές κουλτούρες, ταυτότητες φύλου και σεξουαλικούς προσανατολισμούς, το 33% είπε ότι « δεν έχει προχωρήσει αρκετά »,

είπε ότι « », ενώ το 19% ανέφερε ότι το επίπεδο αποδοχής είναι περίπου σωστό.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, αυτές οι απόψεις επηρεάζουν τα αποτελέσματα ακόμη κι αν δεν εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των βασικών προβλημάτων.

Δημοσκοπήσεις της Washington Post σε επίπεδο πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι το ερώτημα αυτό προέβλεπε την πρόθεση ψήφου στις κούρσες για τη Γερουσία και την κυβερνητεία στο Μίσιγκαν.

Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει αντιδημοφιλές

Παρά το χαμηλό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, μια πλειοψηφία 54% των Αμερικανών εξακολουθεί να αξιολογεί αρνητικά το Δημοκρατικό Κόμμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup τον περασμένο μήνα — ποσοστό πάντως βελτιωμένο σε σχέση με το 61% του περασμένου φθινόπωρο.

Σε έρευνα των Post-ABC-Ipsos που ρώτησε τους πολίτες τι αντιπαθούν περισσότερο στο κόμμα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η αντίληψη ότι είναι «υπερβολικά φιλελεύθερο» ή «αδύναμο», ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «διεφθαρμένο», με «χαλαρή στάση στο μεταναστευτικό», «αποκομμένο από την πραγματικότητα» ή «εμμονικό με τον Τραμπ».

Οι ψηφοφόροι τείνουν να συμπαθούν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους για τη Γερουσία

Πολλοί Δημοκρατικοί υποψήφιοι σε αναμετρήσεις για τη Γερουσία είναι δημοφιλείς, γεγονός που βοηθά στην υπέρβαση της αρνητικής φήμης του κόμματός τους και ενδέχεται να φέρει την ανατροπή στον έλεγχο του Σώματος.

Σύμφωνα με τους μέσους όρους δημοσκοπήσεων της ομάδας ανάλυσης FiftyPlusOne, οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι για τη Γερουσία συγκεντρώνουν θετικά ποσοστά αποδοχής σε:

Τέξας,

Βόρεια Καρολίνα,

Κάνσας,

Οχάιο,

Άιοβα και

Αλάσκα,

ενώ οι υποψήφιοι έχουν αρνητική εικόνα σε:

Μίσιγκαν,

Μέιν και

Νιου Χάμσαϊρ.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί αντίπαλοί τους καταγράφουν αρνητικά ποσοστά αποδοχής σε όλες τις ίδιες πολιτείες.

Οι Αμερικανοί ανησυχούν για την υπέρβαση των εξουσιών από τον Τραμπ

Δημοσκόπηση του CNBC αυτόν τον μήνα έθεσε το ερώτημα για το τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, προσφέροντας επτά επιλογές.

«Η παροχή της δυνατότητας στον Πρόεδρο Τραμπ να λειτουργεί πέρα από το συνταγματικό του πλαίσιο» βρέθηκε στην κορυφή με 44%, ξεπερνώντας τον φόβο ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα αποτύχουν να ρίξουν τις τιμές (24%).

Το αποτέλεσμα αυτό, όπως επισημαίνει η Washington Post, συνδέεται με πρόσφατη εθνική δημοσκόπηση της εφημερίδας, η οποία έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Αμερικανών πιστεύουν πως ο Τραμπ έχει υπερβεί τις εξουσίες του ως πρόεδρος, και πάνω από 6 στους 10 θεωρούν ότι δεν είναι προσηλωμένος στον σεβασμό των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, του Τύπου, της ελευθερίας του λόγου ή της εξουσίας του Κογκρέσου και των δικαστηρίων.

Οι νέοι και οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι του Τραμπ έχουν απομακρυνθεί

Τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ σημειώνουν σταθερή πτώση από τη δεύτερη ορκωμοσία του, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολιτών που τον ψήφισαν.

Το Pew Research Center διαπίστωσε ότι η αποδοχή του μεταξύ των ψηφοφόρων του 2024 έπεσε από 95% τον Φεβρουάριο του 2025 σε 67% αυτόν τον μήνα — μια απότομη πτώση 28 ποσοστιαίων μονάδων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κάμψη στις μειονότητες: τα ποσοστά του Τραμπ έπεσαν κατά 36 μονάδες μεταξύ των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων και κατά 43 μονάδες στους νέους κάτω των 35 ετών.

Και οι δύο αυτές μετατοπίσεις ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές σε κρίσιμες αναμετρήσεις, όπως η μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας και σε περιφέρειες με έντονη ισπανόφωνη παρουσία.

Οι Δημοκρατικοί είναι ενθουσιασμένοι, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αμφιταλαντεύονται

Ο ενθουσιασμός παίζει καταλυτικό ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, όπου σε ιδανικές περιπτώσεις το 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προσέρχεται στις κάλπες, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στους Δημοκρατικούς ένα τεράστιο πλεονέκτημα συσπείρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η δημοσκόπηση των Post-ABC-Ipsos τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 75% των Δημοκρατικών είναι βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν ή έχουν ήδη ψηφίσει, έναντι 67% των Ρεπουμπλικανών.

Μάλιστα, 1 στους 4 Ρεπουμπλικανούς δήλωσε ότι «πιθανότατα θα ψηφίσει» ή ότι οι πιθανότητες είναι «50-50» — ομάδες ψηφοφόρων που θα μπορούσαν να κρίνουν πολλές αναμετρήσεις σε «κόκκινες» πολιτείες και περιφέρειες αν αποφασίσουν τελικά να προσέλθουν την ημέρα των εκλογών.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να στρέφονται αρνητικά στα κέντρα δεδομένων (data centers) το 2026, με μεγάλες πλειοψηφίες να ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να προκαλέσει κυβερνοεπιθέσεις και απώλεια θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα εμπιστεύονται για να διαχειριστεί την AI, το 49% απάντησε «κανένα από τα δύο» σε δημοσκόπηση των Post-ABC-Ipsos αυτόν τον μήνα – ποσοστό υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι, παρά τις έντονες ανησυχίες γύρω από την ΤΝ, και τα δύο κόμματα δυσκολεύονται να διαμορφώσουν ένα πειστικό αφήγημα επί του θέματος.

Η Σούζαν Κόλινς είναι μια εξαιρετική υποψήφια

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς είχε υπεραποδώσει έναντι των δημοσκοπήσεων το 2020 και βρίσκεται πλέον κοντά σε μια ακόμη δύσκολη νίκη στην αμφίρροπη μάχη για τη Γερουσία στο Μέιν.

Τον Σεπτέμβριο, η Washington Post είχε επισημάνει πώς το ποσοστό στήριξης 45% που κατέγραφε η Κόλινς στις δημοσκοπήσεις στο Μέιν ήταν 10 μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ στην πολιτεία — η μεγαλύτερη διαφορά για οποιαδήποτε ανταγωνιστική κούρσα Γερουσίας φέτος, με τις πιο πρόσφατες μετρήσεις να δείχνουν παρόμοιο μοτίβο.

Το γεγονός ότι η Κόλινς παραμένει ανταγωνιστική στο Μέιν μέσα σε μια συγκυρία που ευνοεί τους Δημοκρατικούς αποδεικνύει πόσο πολύ μπορούν οι ισχυροί υποψήφιοι να ανατρέψουν τις ισορροπίες σε ένα οριακά διαιρεμένο Κογκρέσο.