Νέος εφιάλτης για τον Άντριου: Η αστυνομία ερευνά καταγγελίες ότι ο Επστάιν διακινούσε γυναίκες στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ

Νέα αστυνομική έρευνα ανοίγει για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς οι σκωτσέζικες αρχές διερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο διαβόητος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν είχε διακινήσει γυναίκες στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με τις διαμονές στο ιδιωτικό κτήμα του βασιλιά Καρόλου στα Χάιλαντς, στις οποίες είχαν προχωρήσει στο παρελθόν ο καταδικασμένος παιδόφιλος Επστάιν και η πρώην σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έκτοτε έχει φυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες ότι γυναίκες είχαν «διακινηθεί» στο κτήμα του Μπαλμόραλ.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και η Μάξγουελ φέρεται να είχαν πετάξει προς το Μπαλμόραλ με ιδιωτικό τζετ ιδιοκτησίας του Επστάιν το 2006, ενώ Αμερικανοί εισαγγελείς είχαν δώσει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία του Επστάιν και της Μάξγουελ σε ξύλινο σαλέ του κτήματος από ταξίδι τους το 1999 στο Royal Deeside.

Παράλληλα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να απεικονίζουν τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τον Επστάιν σε εξόρμηση για κυνήγι στο κτήμα.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες και βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές έρευνες, οι οποίες όμως βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας.

«Όλες οι έρευνες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, με τις ανάγκες των θυμάτων-επιζώντων στο επίκεντρο αυτών των ερευνών», διευκρίνησε. «Δεν θα επιβεβαιώσουμε ποτέ λεπτομέρειες συνεχιζόμενων ερευνών και θα ήταν ακατάλληλο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

Έκπτωτος

Υπενθυμίζεται ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν πέρυσι ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα και θα αποχωρήσει από το Royal Lodge, μετακομίζοντας στο οικογενειακό κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον αδελφό του έπειτα από εβδομάδες πιέσεων, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τη φιλία του με τον Επστάιν και των ανανεωμένων καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης από τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζούφρι στο μεταθανάτιο απομνημόνευμά της.

Οι καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζούφρι

Η Τζούφρι, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο, είχε καταγγείλει ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ τρεις φορές με τον Άντριου -ισχυρισμός που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά-, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης που ήταν 17 ετών και κατά τη διάρκεια ενός οργίου, αφού είχε «διακινηθεί» από τον Επστάιν.

Παρά το γεγονός ότι επέμεινε πως δεν την είχε συναντήσει ποτέ, ο Άντριου είχε καταβάλει εκατομμύρια για να διευθετήσει μια αστική αγωγή σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του το 2022.

Στις αγωγές της, η Τζούφρι είχε περιγράψει πώς ο Επστάιν και η συνεργός του Μάξγουελ την κρατούσαν ως «δούλα του σεξ», ταξιδεύοντάς την ανά τον κόσμο και προσφέροντάς την στους ισχυρούς συνεργάτες τους «σαν πιατέλα με φρούτα».

Είχε αναφέρει ότι στρατολογήθηκε το 2000 ως υπάλληλος σπα στο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ και ότι η Μάξγουελ την πίεσε να ικανοποιεί όχι μόνο τον Επστάιν αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του.

Η σύλληψη και η έρευνα

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν τον Άντριου για φερόμενη κατάχρηση εξουσίας σε δημόσια θέση, έπειτα από ενδείξεις ότι τα email που έστειλε στον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Επστάιν την εποχή που υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια ερευνών από αστυνομικούς με πολιτικά στην ιδιοκτησία του νωρίτερα φέτος, ο Άντριου συνελήφθη και κρατήθηκε για σχεδόν 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Έλσαμ στο Νόρφολκ, όπου ανακρίθηκε.

Αφέθηκε ελεύθερος ενώ συνεχίζεται να ερευνάται, αρνούμενος σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 350 χρόνια που μέλος της βασιλικής οικογένειας τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.