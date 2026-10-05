Άντριου: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τη σύλληψή του και τις έρευνες στα σπίτια του – Στο φόντο η υπόθεση Επστάιν

Νομικά κατά της αστυνομίας κινείται ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των ενταλμάτων έρευνας που εκδόθηκαν όταν συνελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος, εν μέσω νέου ελέγχου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο 66χρονος πρώην δούκας του Γιορκ έχει ζητήσει δικαστικό έλεγχο, προκειμένου δικαστής να εξετάσει εάν οι συνθήκες της σύλληψής του και τα εντάλματα που επέτρεψαν τις έρευνες στις κατοικίες του ήταν νόμιμα, σύμφωνα με το People.

Ο Άντριου είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ανήμερα των γενεθλίων του, στο Marsh Farm, την κατοικία του στην έκταση του βασιλιά Καρόλου στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ.

Μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα περίπου 65 χιλιόμετρα μακριά, όπου ανακρίθηκε από αστυνομικούς που ερευνούν υπόθεση παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Αργότερα την ίδια ημέρα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Αμφισβητεί τα εντάλματα έρευνας

Η νομική κίνηση επικεντρώνεται κυρίως στα εντάλματα που είχαν εκδοθεί για τις έρευνες στις κατοικίες του.

Η αστυνομία του Thames Valley επιβεβαίωσε στις 5 Οκτωβρίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία σχετικά με εντάλματα που είχαν προηγουμένως εξασφαλιστεί από το Central Criminal Court.

«Καθώς η έρευνά μας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα συνεχίζεται, συμμετέχουμε σε δικαστικές διαδικασίες σχετικά με εντάλματα που είχαν προηγουμένως εκδοθεί», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω σχόλια όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ακρόαση για τα εντάλματα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

«Έκπληξη» για τον τρόπο της σύλληψης

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, οι δικηγόροι του Άντριου ζητούν να εξεταστεί εάν τα εντάλματα, τα οποία είχαν εγκριθεί από ανώτερο δικαστή στο Λονδίνο, εκδόθηκαν νόμιμα.

Ανώτερη πηγή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας φέρεται να εξέφρασε έκπληξη για την επιλογή της σύλληψης, διερωτώμενη γιατί η αστυνομία του Thames Valley δεν τον κάλεσε απλώς για επίσημη ανάκριση υπό προειδοποίηση.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι, αν η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε την ευθύνη της έρευνας, θα είχε ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση», φέρεται να δήλωσε η ίδια πηγή.

Οι έρευνες σε Σάντρινγκχαμ και Royal Lodge

Τις ημέρες μετά τη σύλληψή του, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία του στο Σάντρινγκχαμ όσο και στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, όπου ο Άντριου ζούσε επί χρόνια μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, προτού εγκαταλείψουν το ακίνητο.

Η σύλληψη και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ενώ ο πρώην πρίγκιπας βρισκόταν εκ νέου υπό έντονο έλεγχο για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Άντριου δεν έχει κατηγορηθεί και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τις επαφές του με τον Επστάιν.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς Κάρολος είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία εξέφραζε «τη βαθύτερη ανησυχία» του, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

«Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι η βασιλική οικογένεια θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα δημόσια βασιλικά καθήκοντα το 2019, μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξή του στο BBC σχετικά με τις σχέσεις του με τον Επστάιν.

Το 2022, η βασίλισσα Ελισάβετ τού αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές του πατρωνίες, ενώ την ίδια χρονιά κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε ότι του αφαιρούνταν οι εναπομείναντες βασιλικοί τίτλοι και τιμητικές διακρίσεις, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι θα εγκατέλειπε και το Royal Lodge.