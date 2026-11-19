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Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, σύμφωνα με τους πολίτες.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση δείχνει μια υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στο 24,1% από 24,9% στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει στο 12,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,9%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%, η Συμμαχία Ελλήνων με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,9%, η Νίκη με 0,8%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 9,7%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει 15,3% και το ΠΑΣΟΚ 13,3%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,2%, η Ελληνική Λύση με 5,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,2%, η Φωνή Λογική με 4,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3% και η Νίκη με 1%.

Σε ερώτηση κατά πόσο είναι πιθανό στις επόμενες εκλογές να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 64% απαντά «απίθανο», το 20% «όχι και τόσο πιθανό», το 10% «αρκετά πιθανό» και το 5% «πολύ πιθανό».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, το 64% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση εκτιμά ότι θα χρειαστεί να γίνουν ξανά εκλογές, ενώ το 32% πιστεύει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση.

Το 52% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, ενώ το 45% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή;

Έξι στους δέκα πολίτες, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, θέλουν πολιτική αλλαγή (ποσοστό 62%). Το 38% δηλώνει ότι προτιμά την πολιτική σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός (ποσοστό 29%), ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αντώνης Σαμαράς με 3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2%.

Η αξιολόγηση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Το 69% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έχει αρνητική εντύπωση για το έργο της κυβέρνησης συνολικά, ενώ το 27% έχει θετική άποψη και ένα 4% απαντά ούτε αρνητική ούτε θετική.

Ως προς την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, το 73% έχει αρνητική άποψη, ενώ το 18% εκφράζει θετική άποψη και το 6% ούτε αρνητική ούτε θετική.

Το 68% εκτιμά πως η χώρα αυτή την περίοδο κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 28% προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» με το 55% των ερωτηθέντων να την κατατάσσει στην πρώτη θέση, στο ερώτημα ποιο νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Ακολουθούν η οικονομία με 32%, η διαφθορά με 15%, η εξωτερική πολιτική με 14% και η κρίση θεσμών με ποσοστό 12%.