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Στο Στρασβούργο της Γαλλίας συνελήφθη την Τετάρτη (18/11) ένας 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος καταζητούνταν ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολυήμερες έρευνες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ελληνικού FBI με τις γαλλικές αρχές και σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν στοιχεία που συνδέουν τον 20χρονο με την υπόθεση. Ειδικότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο να εισέρχεται σε κτίριο μαζί με την 24χρονη, χωρίς να έχει καταγραφεί η έξοδος της γυναίκας από τον χώρο. Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο άνδρας εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό να εγκαταλείπει τη βαλίτσα.

Παράλληλα, οι εργαστηριακές εξετάσεις οδήγησαν στην ταυτοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος του συλληφθέντος στη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός της 24χρονης.

Σημαντικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελεί και η κατάθεση του συγκατοίκου του υπόπτου. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, από το δωμάτιο του 20χρονου αναδυόταν έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να του ζητήσει να καθαρίσει τον χώρο.

Μετά τη σύλληψή του στη Γαλλία, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.