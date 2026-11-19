Για τη δύσκολη απώλεια που βιώνει η οικογένεια της, μίλησε η Ζωή Κρονάκη μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον θάνατο του πατριού της, που όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την «μεγάλωσε σαν παιδί του 40 χρόνια».

«Καλησπέρα σας, συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media, απέχω από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Είχαμε στην οικογένειά μας, μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια, μια μεγάλη απώλεια, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου», εξήγησε στην αρχή του βίντεό της η Ζωή Κρονάκη.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε για τον πατέρα της: «Ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του 40 χρόνια».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια, όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος μας, τα έχουμε ανάγκη. Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή, θα είμαστε μαζί με τον Τάσο και όλη την ομάδα, που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα έρθουμε στο “Καλημέρα είπαμε;”. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας», ανέφερε στη συνέχεια η Ζωή Κρονάκη.