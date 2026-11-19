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Με χορό, μουσική και έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα, η Δανάη Μπάρκα το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, γιόρτασε τα γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια, καλλιτέχνις και μέλλουσα μητέρα, θέλησε να μοιραστεί μερικές φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι που πραγματοποίησε, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Η Δανάη Μπάρκα έλαμπε στο πάρτι για τα γενέθλιά της, με τους ανθρώπους της να την γιορτάζουν με τον πιο γλυκό και ζεστό τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι η νέα χρονιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες για την ηθοποιό θα είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς θα έρθει στον κόσμο το μωρό της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια βλέπουμε την Βίκυ Σταυροπούλου, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και φυσικά τον Φάνη Μπότση.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα απεικονίζεται το ζευγάρι αγκαλιασμένο, ενώ τα σπινθηροβόλα κεριά που έχουν ανάψει δίπλα τους, βοηθούν στο να δημιουργηθεί μία παραμυθένια φωτογραφία.

Η Δανάη Μπάρκα έχει γράψει στο post της: «34 και χαρούμενη. Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές! Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση! Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμάζαστε και όλα είναι αμοιβαία!

Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς, και αγκαλιές! Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα!».